Cosa valutiamo quando scegliamo una fragranza (oltre al prezzo)

L'approccio alla scelta del profumo è cambiato tantissimo negli ultimi anni. Se in passato si tendeva a lasciarsi guidare dal marketing - e il posizionamento di brand delle varie maison faceva una grande differenza - oggi i criteri di scelta sono, in parte, diversi.

Si tende a considerare ovviamente il prezzo: anche se tutto quello che ruota attorno all'estetica ha un ruolo centrale nella nostra esistenza, in un periodo di generale aumento dei costi si cerca di risparmiare anche su quel fronte (senza rinunciare alla qualità).

Un altro criterio che si prende in considerazione è la piramide olfattiva: grazie alle maggiori conoscenze in ambito neurologico e alla consapevolezza sui meccanismi primitivi dell'olfatto come senso che risveglia emozioni positive, negli ultimi tempi abbiamo assistito a un ritorno all'essenza del profumo.

Quelle davvero richieste sono fragranze spogliate da qualsiasi logica di marketing, anche la più aggressiva, e scelte per la loro capacità di essere ancore emotive verso stati di benessere profondi e completi. Si spiega - in parte - così il successo dei profumi di nicchia, frutto di filiere artigianali che, al di là del settore delle fragranze, oggi sono molto apprezzate per via della loro sostenibilità e per la capacità di valorizzare la creatività dei maestri profumieri e dei designer delle bottiglie. Ciò accade anche nel segmento dei profumi equivalenti: esempi come Profumi San Marino riflettono questa evoluzione verso criteri di scelta più concreti e meno legati al solo nome.

Altri criteri che fanno la differenza

Abbiamo poco fa citato l'estetica della bottiglia: in un periodo in cui, soprattutto grazie a social visuali come Instagram, ogni angolo della casa deve essere perfetto e pronto a diventare protagonista di un post, esporre in bagno profumi che sono veri e propri oggetti di design è una scelta sempre più popolare.

Un altro criterio al centro dell'attenzione è la praticità: da tempo ormai vanno tantissimo i profumi proposti in commercio in dosaggi estremamente ridotti. Il motivo? Possono essere versati in pochi secondi in comodi porta profumo da tenere in borsa durante il giorno, per dare un boost alla fragranza quando serve.

Il boom dei profumi unisex

Un'altra peculiarità molto richiesta da chi fa shopping di profumi è il carattere unisex della fragranza. Da diversi anni ormai, quando si parla di moda in generale, sono stati quasi totalmente eliminati i confini legati al genere. Nel caso dei profumi, si tratta di una svolta epocale: grazie ad essa si può parlare del già citato ritorno all'essenza della piramide olfattiva come veicolo di espressione della propria unicità, al di là di logiche imposte dal marketing o dalle pressioni della società.

L'ascesa dei profumi gourmand

Guardando in maniera specifica alle tendenze del momento, non si può non parlare della centralità dei profumi gourmand: le fragranze la cui piramide olfattiva richiama direttamente il cibo, possibilmente l'universo dei dolci, sono sempre più richieste. Come si spiega il boom dei profumi in cui dominano sentori olfattivi come la vaniglia o il caramello? In diversi si sono interrogati in merito, arrivando a chiamare in causa la pervasività della diet culture e l'aumento del ricorso a farmaci che favoriscono la perdita di peso, la cui assunzione è spesso associata alla riduzione dell'apporto di cibi zuccherini.

Attraverso la scelta di profumi che richiamano il mondo dei dolci, si cerca in qualche modo di sublimare il desiderio di questi ultimi nel piatto.

C'è chi parla - non senza toni allarmistici per via di una cultura che vede al centro dell'attenzione una magrezza non sana e un rapporto distorto con il cibo - di una sostituzione dell'esperienza sensoriale che si vive attraverso le papille gustative. Dopotutto, grazie al collegamento fra bulbo olfattorio e amigdala, le fragranze sono in grado di evocare un benessere emotivo di indiscutibile potenza.

























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