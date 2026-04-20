A Bricherasio 6 volontarie insegnano italiano per stranieri allo sportello della scuola Penny Wirton

Una scuola di italiano per stranieri sul territorio, in cui gli studenti che hanno desiderio e necessità di imparare la lingua possano essere seguiti individualmente nel loro percorso: un’idea diventata realtà a Bricherasio, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione locale e la Penny Wirton di Pinerolo.

“La Penny Wirton è una scuola di italiano per stranieri basata sull’insegnamento personalizzato e adeguato al livello del singolo allievo. C’è chi deve imparare il lessico base, chi sa già parlare italiano ma deve approfondire il lessico e imparare la grammatica, chi sa parlare l’italiano ma non lo sa scrivere, quindi è importante che l’insegnante possa seguire lo studente individualmente e in modo costante nel tempo. Per questo il rapporto deve essere 1:1”, spiega Federica Listino, assessora alla cultura.

L’idea è nata da richieste da parte di persone straniere che abitano o lavorano a Bricherasio. “Mi hanno chiesto se ci fosse una scuola di italiano più vicina rispetto a Pinerolo. Allora ne ho parlato con mia madre, Laura Gerlero, ex professoressa e da anni insegnante volontaria alla Penny Wirton di Pinerolo, per capire se ci fossero le forze per mettere su anche a Bricherasio lo stesso servizio. Si è così formato velocemente un gruppo di 6 volontarie molto preparate ed entusiaste.”

Lo sportello è stato inaugurato lo scorso 7 aprile e continuerà la sua attività fino al 30 giugno. Le lezioni si tengono tutti i martedì dalle 17,30 alle 19 in Sala Aldo Moro, in via Cesare Bollea 3, sotto le scuole medie, vicino alla biblioteca. Il Comune, oltre a mettere a disposizione i locali, sta dando e continuerà a dare un aiuto per reperire il materiale necessario.

Al momento ci sono 10 allievi e lo sportello è al completo. Se però qualcuno che è residente a Bricherasio avesse necessità può scrivere a federica.listino@gmail.com.