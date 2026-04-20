All'IC Manzoni un cortile più colorato: panchine e pavimento tinteggiati dai genitori

All'IC Manzoni un cortile più colorato.

Dopo aver tinteggiato le aule e le palestre, i genitori dell'IC Manzoni sono stati questo fine settimana impegnati nel colorare il cortile dell'istituto.

L'associazione Manzoni People, presente nella scuola dal 2010, si è fatta promotrice dell'iniziativa coinvolgendo altri genitori nel tinteggiare le panchine del cortile e creare dei disegni sul pavimento per offrire nuove occasioni ludiche ai più piccoli durante gli intervalli.

Fondamentale la collaborazione della professoressa Tortia (a sua volta artista visiva, oltre che docente) che ha coinvolto alcune classi nella progettazione di questi disegni. I ragazzi e le ragazze delle medie hanno progettato i disegni, riportandoli poi su superficie, mentre i genitori hanno proseguito il lavoro con i colori.