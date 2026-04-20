Basket, Reale Mutua: una vittoria che vale i play-in, battuta la Sella Cento

La Reale Mutua Basket Torino chiude al meglio il suo percorso interno in regular season superando la Sella Cento per 80-69 e conquistando la qualificazione matematica ai play-in. Un successo solido e meritato, che permette ai gialloblù di migliorare il proprio bilancio a quota 16 vittorie e 19 sconfitte in vista dell’ultima giornata decisiva per il piazzamento e quindi anche per il fattore campo nel primo turno di play-in. Torino ha indirizzato la gara già nel primo tempo, trovando ritmo offensivo e buone percentuali dall’arco, con un asse particolarmente efficace tra MaCio Teague e Robert Allen, entrambi già in doppia cifra all’intervallo. Proprio Teague ha chiuso da top scorer con 23 punti, ben supportato dai 17 punti e 13 rimbalzi di Allen, mentre Schina (12) e Massone (11) hanno contribuito a mantenere alto il livello offensivo della squadra. Dopo aver toccato anche il +17 nella ripresa, i gialloblù hanno saputo gestire con lucidità il tentativo di rientro di Cento, trascinata dai 29 punti di DeVoe, senza mai perdere il controllo della partita. Una vittoria che, come sottolineato da coach Moretti nel postpartita, certifica il valore del percorso della squadra e la capacità del gruppo di restare compatto anche nei momenti più complessi della stagione. Con il pass per i play-in già in tasca, l’attenzione si sposta ora sull’ultima giornata, che vedrà Torino impegnata in trasferta a Rieti in una sfida decisiva per determinare il piazzamento finale: i gialloblù sono attualmente a pari merito con Cremona e Milano tra l’11° e il 13° posto (proprio Torino ha il vantaggio nella classifica avulsa rispetto alle due squadre lombarde), con in palio il fattore campo nella fase play-in.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Cento: Montano, DeVoe, Conti, Davis, Tiberti

Inizio gara ad alto ritmo con entrambe le squadre che cercano di spingere sull’acceleratore, Torino riesce a trovare ritmo dalla lunga distanza mentre Cento risponde con le iniziative di DeVoe e la presenza sotto canestro di Tiberti. Alla prima pausa, la Reale Mutua è avanti 23-18 grazie alle buone percentuali dall’arco.

Torino continua a condurre e prova ad abbozzare una fuga con le iniziative di Allen e Teague, entrambi già in doppia cifra a metà del secondo quarto. I gialloblù sono attenti su entrambe le metà campo e riescono a portare il vantaggio in doppia cifra. La Reale Mutua chiude la prima metà di gara avanti sul 44-34, con Allen a quota 16 punti e Teague a 13.

La Reale Mutua rientra in campo con la stessa attenzione e lucidità per prendere sempre di più il controllo del gioco. Le percentuali dall’arco continuano a sorridere ai gialloblù, che toccano anche il massimo vantaggio sul +17, ma una fiammata di DeVoe interrompe il parziale torinese. Gli uomini di coach Moretti mantengono comunque il pallino del gioco, potendo contare anche su minuti di energia da parte del giovane Eruke. Torino avanti 66-52 a fine terzo quarto.

Non la migliore partenza possibile nell’ultimo quarto per Torino, con Cento che prova a reagire con i soliti DeVoe e Tiberti per ricucire lo svantaggio fino al -9. La Reale Mutua deve gestire con lucidità e ci riesce, rispondendo alla reazione emiliana con Schina e Teague per tenere gli ospiti a distanza di sicurezza, senza dover assumersi il rischio di un finale in volata. Torino vince e si assicura così un posto nei play-in. Risultato finale 80-69.

Coach Moretti nel postpartita: “Sono molto contento, ci tengo a fare i complimenti ai miei ragazzi e ringraziare loro, la società e i tifosi. Questa vittoria vale l’accesso matematico ai play-in e secondo me è un traguardo di valore dopo una stagione che ha avuto i suoi alti e bassi ma in cui non è mai mancata la voglia del gruppo di lavorare duramente.”

Reale Mutua Torino - Sella Cento 80-69 (23-18, 21-16, 22-18, 14-17)

Reale Mutua Torino: Macio Teague 23 (5/9, 3/6), Robert Allen 17 (3/9, 2/4), Matteo Schina 12 (3/4, 2/5), Federico Massone 11 (3/11, 1/2), Giovanni Severini 9 (0/0, 3/6), Davide Bruttini 4 (2/3, 0/0), Matteo Ghirlanda 2 (0/0, 0/3), Lorenzo Tortu' 2 (1/3, 0/1), Success Eruke 0 (0/1, 0/0), Umberto Stazzonelli 0 (0/3, 0/1). Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 44 14 + 30 (Robert Allen 13) - Assist: 14 (Robert Allen 4).

Sella Cento: Gabe Devoe 29 (2/10, 7/9), Edoardo Tiberti 12 (5/6, 0/0), Stacy Davis iv 9 (3/14, 0/4), Massimiliano Moretti 8 (4/8, 0/0), Nicolas Tanfoglio 7 (1/1, 1/6), Luca Conti 2 (1/1, 0/2), Gianmarco Arletti 2 (1/3, 0/1), Matteo Montano 0 (0/1, 0/3), Abdel Fall 0 (0/1, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 39 14 + 25 (Massimiliano Moretti 8) - Assist: 9 (Gabe Devoe 6)