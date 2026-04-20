Sport Paralimpico: in Piemonte corsi gratuiti per persone con disabilità

Il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Piemonte apre le candidature per partecipare a corsi individuali gratuiti di avviamento alle discipline sportive paralimpiche per l’anno 2026.

L’iniziativa è rivolta a invalidi civili, persone con disabilità fisico-motorie, cognitive e sensoriali (ciechi, ipovedenti e sordi) di età compresa tra i 6 e i 40 anni, residenti o domiciliate in Piemonte. L’obiettivo è offrire un primo approccio allo sport paralimpico favorendo benessere e scoperta delle proprie capacità attraverso percorsi personalizzati.

Saranno attivati 10 corsi individuali, così suddivisi: 5 posti per persone con disabilità intellettivo-relazionali, 3 posti per persone con disabilità fisico-motorie e 2 posti per persone con disabilità sensoriali. Le domande potranno essere presentate dalle ore 14.00 del 20 aprile alle ore 14.00 del 25 maggio 2026.

I partecipanti potranno scegliere uno sport paralimpico fra tutti quelli praticati in Piemonte – dal nuoto al tennis, dall’equitazione al tiro con l’arco, dal canottaggio agli sport invernali – in accordo con il Comitato Regionale CIP. Non potranno già essere tesserati a una società sportiva per la disciplina scelta. I corsi saranno personalizzati e tenuti da tecnici specializzati delle federazioni sportive paralimpiche, presso associazioni e società sportive del territorio piemontese. La società individuata provvederà a preparare un programma ad hoc per l’aspirante atleta, prevedendo l’accorpamento di lezioni a un massimo di 3 ore.

Il corso avrà durata differente in base allo sport scelto; sono previste 10 ore per equitazione, sci nordico e alpino, vela; 12 ore per nuoto, tennis, para ice hockey e wheelchair curling; 20 ore per tutti gli altri sport. La partecipazione è completamente gratuita: saranno a carico del Comitato Italiano Paralimpico i costi delle attività, la copertura assicurativa e, dove previsto, anche le spese per il certificato medico per sport non agonistico, necessario per partecipare.

Per candidarsi è necessario presentare una domanda online sulla piattaforma informatica del Comitato Paralimpico Servizi CIP (https://www.servizicip.it/login), dove sarà richiesto di caricare la documentazione prevista (documento di identità, certificazione di disabilità e certificato medico). Al termine della procedura, sarà inoltre necessario inviare una mail a piemonte@comitatoparalimpico.it indicando fino a due discipline sportive che si desidera provare.

Le richieste saranno valutate in ordine cronologico di arrivo e, in caso di numero superiore ai posti disponibili, sarà data priorità ai candidati più giovani.

È possibile scaricare l’Avviso pubblico con il bando e il Regolamento completo sul sito del CIP Piemonte alla pagina https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/notizie/item/bando-cip-piemonte-per-corsi-gratuiti-di-avviamento-allo-sport-2026.html e dalle pagine Instagram e Facebook cercando Comitato Paralimpico Piemonte.

«Come CIP Piemonte siamo felici di avviare questo percorso di organizzazione di corsi di avviamento allo sport – dice la Presidente Silvia Bruno – un modo concreto di permettere a persone con disabilità di avvicinarsi alle discipline paralimpiche in modo del tutto gratuito. Ringrazio fin da ora le società e le federazioni sportive che prenderanno in carico questi nuovi aspiranti atleti: il nostro obiettivo in questa fase è far conoscere e provare i vari sport paralimpici praticati in Piemonte, nella speranza però che alla fine dei corsi i partecipanti vogliano continuare l’attività, magari anche a livello agonistico».

Per maggiori informazioni è possibile contattare il CIP Piemonte all’indirizzo mail piemonte@comitatoparalimpico.it.