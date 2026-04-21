Festa della liberazione, tutti gli appuntamenti organizzati dalla città di Grugliasco

In occasione dell’81° anniversario, la città di Grugliasco si prepara a celebrare la Festa della Liberazione e a commemorare l’eccidio dei 68 Martiri di Collegno e Grugliasco con una serie di iniziative in programma il 25 e il 30 aprile.

Fitto il calendario degli appuntamenti

La giornata di sabato 25 aprile prevede un percorso che toccherà i luoghi simbolo della Città, alternando momenti di raccoglimento a eventi di condivisione. Alle 9.45, in Borgata Gerbido, sul sagrato della chiesa parrocchiale dello "Spirito Santo", in via Moncalieri 79, verrà deposta una corona alla lapide dei caduti per la libertà, con la benedizione del parroco Don Gianmario Negro e il saluto del Sindaco Emanuele Gaito.

Successivamente, alle 10.30, da piazza 66 Martiri partirà il corteo di cittadini e autorità che, lungo via Lupo e via Cravero, arriveranno al cimitero di Grugliasco. Anche qui verrà posata una corona alle lapidi dei caduti, con ripartenza verso il Parco della Resistenza e della Pace, in viale Echirolles.

In questa location, nel corso della giornata, si svolgeranno diverse iniziative. Dalle 11 intrattenimento musicale con Storm Drops. A seguire, interventi del Sindaco e di Silvia Rosina, della sezione "68 Martiri" dell'ANPI di Grugliasco. Condurrà la cerimonia Giuseppe Rizzo, presidente della Consulta Antifascista. Dalle 13 Pic-nic partigiano a cura dell’ANPI e, dalle 14.30, musica a canti di lotta.

Giovedì 30 aprile, alle 17.30, le Città di Grugliasco e Collegno, insieme ad alcuni rappresentanti dell’Associazione Famiglie dei Martiri e delle sezioni Anpi locali, renderanno omaggio ai propri caduti presso i piloni votivi, luoghi simbolo della memoria del tragico eccidio del 30 aprile 1945, avvenuto per opera di una colonna dell’esercito tedesco in ritirata.

Alle 18.30, alla Chiesa di San Cassiano, santa messa in suffragio dei martiri celebrata da Don Paolo Resegotti e animata dal coro “La Fonte”. Il programma delle commemorazioni proseguirà alle 20.15, a Collegno, in viale Gramsci 1, angolo corso Francia, con il ritrovo del corteo guidato dalle bande musicali delle Città di Grugliasco e di Collegno. Parteciperà l’Istituto comprensivo "King", aderente al "Comitato Organizzatore del Giro d’Italia per la Pace", che porterà la "Lampada della Pace di Assisi". L’arrivo è previsto per le 21 al Parco della Resistenza e della Pace, per la cerimonia conclusiva alla presenza del Prefetto di Torino, del Presidente nazionale ANPI Gianfranco Pagliarulo e dei Sindaci Cavallone e Gaito. All’appuntamento parteciperà la classe 2B dell’Istituto comprensivo "66 Martiri", che eseguirà i brani "Bella Ciao" e "Imagine".

Le iniziative collaterali

Il programma delle giornate prevede inoltre una serie di iniziative collaterali che accompagneranno le celebrazioni. A partire da sabato 18 aprile, in piazza 66 Martiri, verranno accesi a tema i proiettori sul Comune vecchio. Giovedì 23 aprile, alle 21, al Teatro Perempruner, in piazza Matteotti 39, andrà in scena lo spettacolo "Ho rubato una pistola. Storia della partigiana Elena e dell’attentato di via Rasella", a cura di Viartisti Teatro e con intervento dell’Assessora alla Cultura Anastasia Rita Guarna. Stessa location e stesso orario, mercoledì 29 aprile, per "E ricordare non basta", serata di riflessione sulla strage dei 68 Martiri con letture, testimonianze e documenti storici inediti.

«Il 25 aprile rappresenta una delle pagine più alte della nostra storia: la conquista della libertà e della democrazia. Un’occasione per rinnovare il nostro impegno a difendere ogni giorno i valori della Costituzione. Il 30 aprile, con la commemorazione dell’eccidio dei 68 martiri tra Grugliasco e Collegno, la nostra comunità si raccoglie in un ricordo profondo e condiviso – sottolinea il Sindaco Emanuele Gaito -. Le vite dei nostri martiri della resistenza ci affidano il compito di custodire la memoria e costruire un futuro fondato su libertà, giustizia e solidarietà. Un ringraziamento al Comune di Collegno per la collaborazione nell’organizzazione delle celebrazioni e all’ANPI e alla Consulta antifascista per il costante impegno nella tutela della memoria storica. A nome dell’Amministrazione comunale, invito tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni, per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per il nostro presente».

Le iniziative per celebrare l’81° anniversario della Festa della liberazione e la commemorazione dell’eccidio dei 68 Martiri, promosse dal Comune di Grugliasco in collaborazione con il Comune di Collegno, sono organizzate dalla Società Le Serre insieme alla sezione "68 Martiri" dell'ANPI e alla Consulta Antifascista Permanente della Città di Grugliasco.