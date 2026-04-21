Riscrivere il fascismo con l’intelligenza artificiale: 5 classi delle superiori presenteranno il progetto a Pinerolo e Collegno

Educare a un uso responsabile dell’intelligenza artificiale attraverso la Storia coinvolgendo i giovani nel tenere viva la memoria degli eventi del Fascismo: con questo obiettivo le sezioni Anpi del Pinerolese e di Collegno, con il patrocinio della Regione Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione, e i Comuni di Pinerolo e Collegno, con la collaborazione della Biblioteca Alliaudi di Pinerolo, hanno promosso il progetto ‘L’intelligenza artificiale al servizio della Storia: il fascismo’, a cui hanno aderito cinque classi delle scuole secondarie di secondo grado di Pinerolo, Torino, Torre Pellice e Collegno.

“Il progetto è stata una proposta condivisa a livello di gruppi perché è nato da più parti il tentativo di riscrivere la storia del Fascismo partendo dai giovani. Abbiamo deciso di usare l’intelligenza artificiale perché, visto che gli eventi storici di quel periodo per i ragazzi di oggi sono ormai lontanissimi, è uno strumento che dà la possibilità di un avvicinamento – spiega Andrea Audrito, della sezione Anpi Pinerolo e insegnante di matematica al Liceo Curie di Pinerolo ora in pensione –. I ragazzi sono ormai totalmente immersi nel mondo dell’intelligenza artificiale, tanto vale promuoverne un uso responsabile. La Storia si presta molto bene a questo, perché insegna l’importanza della verifica delle informazioni e delle fonti”.

L’iniziativa è partita in autunno con l’intervento di esperti di I.A. in ognuna delle classi coinvolte: la 5°Csa del Liceo Curie di Pinerolo, la 5°C dell’ITC Sommeiller e la 5°C dell’IIS Plana di Torino, il Liceo Valdese di Torre Pellice e la 5°C dell’IIS Curie-Levi di Collegno. “Questo incontro è servito per dare alcune indicazioni e avviare il progetto. Gli insegnanti referenti nei vari Istituti sono poi stati liberi di scegliere gli argomenti e i passi da seguire. In ogni scuola e/o classe sono stati creati dei gruppi e sono in realtà stati realizzati più lavori, tra loro correlati, per affrontare più aspetti del Fascismo, fatti, personaggi e idee.” Studentesse e studenti hanno utilizzato software di intelligenza artificiale per la ricerca di informazioni e documenti, la creazione di testi, la generazione di immagini e video per fatti.

La presentazione dei lavori avverrà domani, mercoledì 22 aprile, alle 15, nella sala di rappresentanza del Comune di Pinerolo e nella sala consigliare del Comune di Collegno. Le due sedi dell’incontro saranno collegate online in modo tale da permettere alle persone del pubblico di interagire, di ascoltare e vedere quanto presentato in entrambe le sale. Nell’incontro porteranno i loro saluti: Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione; i presidenti delle sezioni Anpi di Pinerolo e Collegno, Riccardo Vercelli e Silvana Accossato; l’assessora all’Istruzione del Comune di Pinerolo Lia Bianco; l’assessora alla Costituzione e Antifascismo del Comune di Collegno Clara Bertolo. I ragazzi presenteranno poi i loro lavori conclusivi, portati a termine sotto la guida dei loro insegnanti, e spiegheranno il significato delle loro scelte.

La 5°Csa Liceo Curie di Pinerolo, con la professoressa Elsa Paris, insegnante di Filosofia e Storia, proporrà ‘La propaganda fascista: essere giovane, essere donna durante il fascismo’, concentrandosi su ‘Il mondo della scuola’, ‘Il ruolo delle donne’ e ‘La costruzione di miti e modelli di riferimento’.

La 5°C dell’ITC Sommeiller di Torino, con la professoressa Erica Gattino, insegnante di Italiano e Storia, porterà ‘L’ideologia fascista’, con ‘La figura di Mussolini’, ‘L’iconografia fascista: il fascio littorio’ e ‘Le leggi fascistissime a confronto con la nostra Costituzione’.

La 5°C dell’IIS Plana di Torino, con la professoressa Maria Venditti, insegnante di Italiano e Storia, ha preparato ‘Giacomo Matteotti’ e ‘Lo sport nell’era fascista’.

Il Liceo Valdese di Torre Pellice, con i professori Herbert Aglì, insegnante di Matematica, e Tatiana Barolin, di Lingua e Letteratura Tedesca, presenterà ‘Resistenza al femminile: quattro testimonianze’.

Infine, la 5°C dell’IIS Curie-Levi di Collegno, con il professore Renato Bonomo, insegnante di Storia e Filosofia, esporrà ‘Il fascismo senza il fascismo: l’eredità del fascismo nel neofascismo italiano’, con ‘Descrizione degli elementi fondamentali dell’ideologia fascista’, ‘Il neofascismo stragista: la strage di Bologna del 1980’, ‘Umberto Eco e la riflessione sull’Ur-fascismo o fascismo eterno’ e ‘Il neofascismo in rete: alla ricerca di simboli e richiami dell’estrema destra sul web’.

Alla presentazione dei lavori sarà presente una giuria composta dal professore Vincenzo Baraldi, insegnante di Italiano e Storia in pensione, dalla professoressa Sudha Castiglione, insegnante di Discipline Audiovisive e Multimediali, e da Alessandro Monchietto, dottorando in Pedagogia presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino e membro della segreteria provinciale dell’Anppia.

Al termine si aprirà un dibattito con il pubblico sugli argomenti trattati. Nel frattempo la commissione, che ha già visionato in precedenza i lavori, definirà le proprie valutazioni, sotto il profilo storico, estetico, di impatto nella comunicazione e sull’uso creativo dei software di intelligenza artificiale, anche alla luce dell’esposizione fatta dai ragazzi. La manifestazione si concluderà con una premiazione.