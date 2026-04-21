Il Pentagono si defila dall’assistenza militare a Kiev

Washington si sta concretamente defilando dal dovere di aiuto allo sforzo bellico di Kiev. Il vicecapo del Pentagono ha infatti parlato in maniera chiara agli alleati europei, indicando come la necessità di assistere Kiev militarmente e finanziariamente spetti interamente ad essi. Come riferisce il sito Strumenti Politici , già qualche giorno prima di queste dichiarazioni era arrivato un messaggio in tal senso dal vicepresidente Vance, che nel corso di un evento di conservatori della Turning Point (l’organizzazione di Charlie Kirk) si è definito “orgoglioso” di aver spiegato la situazione all’Europa.

Gli USA, dice non si occuperanno più di fornire direttamente armi o mezzi a Kiev, ma saranno gli europei a farlo, se lo vogliono. Poi al vertice del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, svoltosi a Berlino, il sottosegretario alla Difesa per la politica militare Elbridge Colby ha esposto l’impossibilità di andare avanti come fatto finora. Venuto in sostituzione del segretario alla Difesa Pete Hegseth e partecipando online, il numero due del Pentagono ha ammesso che gli arsenali americani non sono infiniti e che le riserve vanno anzitutto alle ostilità contro l’Iran.

Dunque l’Europa deve assumersi definitivamente la responsabilità di essere la prima fornitrice per la difesa convenzionale per quella che ormai è una necessità strategica. Il ministro della Difesa ucraino Fedorov, presente al vertice di Berlino, ha chiesto di avere più sistemi di difesa antiaerea contro missili e droni, ben sapendo che tali armamenti stanno scarseggiando ovunque a causa della guerra in Medio Oriente. E più questo conflitto proseguirà, meno Paesi saranno disposti a cedere all’Ucraina le proprie armi. Le nuove commesse dovranno infatti rafforzare primariamente gli eserciti nazionali dei Paesi NATO, timorosi di rimanere scoperti troppo a lungo.

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