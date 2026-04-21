Torino vuole diventare la capitale internazionale delle skill: firmato l'accordo "europeo" tra Etf e Itc-Ilo

La Fondazione europea per la formazione (ETF), agenzia dell’Unione europea con sede a Torino, e il Centro internazionale di formazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ITC‑ILO) hanno firmato oggi un accordo di partenariato della durata di cinque anni. L’intesa mira a rafforzare la collaborazione istituzionale sui temi delle competenze, dell’apprendimento permanente e delle transizioni occupazionali, con risultati concreti sia a livello internazionale sia per il territorio torinese e piemontese. Il partenariato rilancia la profilazione della città come Torino Skills City, un’iniziativa volta a consolidare il ruolo del territorio come hub globale per l’innovazione nello sviluppo di capitale umano.

La firma si è svolta a Villa Gualino, sede dell’ETF, alla presenza della direttrice della Fondazione, Pilvi Torsti, e del direttore dell’ITC‑ILO, Christophe Perrin. Presenti in sala anche Claudia Porchietto, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte, Simone Fissolo, Consigliere Comunale della Città di Torino.

“L’accordo con l’ITC‑ILO rafforza una collaborazione già solida e dimostra come Torino possa giocare un ruolo centrale nel dialogo globale sulle competenze e sul futuro del lavoro. Insieme intendiamo valorizzare le sinergie esistenti e contribuire allo sviluppo di soluzioni concrete, capaci di generare impatto sia a livello internazionale sia sul territorio. La firma dell’accordo si inserisce inoltre in una serie di iniziative che l’ETF sta portando avanti a Torino, in vista del Torino Global Skills Summit, in programma dal 23 al 25 novembre, che riunirà in città attori internazionali per discutere le sfide e le opportunità legate alle competenze e alle trasformazioni del lavoro”, ha dichiarato Pilvi Torsti, Direttrice di ETF.

“Questo accordo non rappresenta solo un nuovo inizio, ma il riconoscimento di una collaborazione costruita nel tempo, basata su fiducia, complementarità e lavoro concreto. Insieme all’ETF vogliamo rafforzare un’alleanza che copre l’intero percorso, dalla definizione delle politiche alla loro traduzione in apprendimento e cambiamento istituzionale. Torino è il luogo ideale per farlo: un ecosistema unico dove competenze, innovazione e cooperazione internazionale si incontrano per affrontare le grandi transizioni del futuro del lavoro”, ha aggiunto Christophe Perrin, Direttore di ITC-ILO.

Insieme per le competenze e il futuro del lavoro

L’accordo, della durata di cinque anni, sancisce il rafforzamento di una collaborazione già avviata tra le due istituzioni. L’obiettivo è sviluppare sinergie su temi chiave quali l’evoluzione delle competenze, il lifelong learning, le transizioni occupazionali e l’inclusione nel mercato del lavoro.

Durante la cerimonia è stata presentata la pubblicazione congiunta “Learning in Motion. Navigating the Future”, dedicata alle trasformazioni del mondo del lavoro e della formazione.

Un’alleanza per il rilancio di Torino Skills City

La collaborazione tra ETF e ITC‑ILO rafforza il ruolo di Torino come polo di eccellenza sulle competenze e sul futuro del lavoro a livello globale, valorizzando la presenza – unica nel mondo – di più istituzioni internazionali dedicate al capitale umano localizzate in un’unica città. L’accordo rappresenta un passo concreto nel rilancio di Torino Skills City, con benefici diretti per l’ecosistema locale di formazione, lavoro e innovazione.

Nei prossimi cinque anni, l’intesa contribuirà a:

rafforzare il coordinamento tra gli attori del territorio torinese , coinvolgendo istituzioni pubbliche, università, enti di formazione, imprese, parti sociali e terzo settore, per rendere più integrate ed efficaci le politiche su competenze e occupazione;

, coinvolgendo istituzioni pubbliche, università, enti di formazione, imprese, parti sociali e terzo settore, per rendere più integrate ed efficaci le politiche su competenze e occupazione; mettere a disposizione del sistema locale conoscenze e strumenti avanzati , grazie alla complementarità tra ETF e ITC‑ILO, con particolare attenzione alle competenze emergenti, all’apprendimento permanente e alle grandi transizioni economiche e sociali;

, grazie alla complementarità tra ETF e ITC‑ILO, con particolare attenzione alle competenze emergenti, all’apprendimento permanente e alle grandi transizioni economiche e sociali; trasformare Torino in un laboratorio di sperimentazione , attraverso iniziative pilota come workshop, innovation lab , design sprint e hackathon , che coinvolgeranno direttamente gli stakeholder locali nello sviluppo di soluzioni concrete;

, attraverso iniziative pilota come workshop, , e , che coinvolgeranno direttamente gli stakeholder locali nello sviluppo di soluzioni concrete; rafforzare i legami tra formazione e mondo produttivo , migliorando l’incontro tra domanda e offerta di competenze e sostenendo la competitività del tessuto economico locale;

, migliorando l’incontro tra domanda e offerta di competenze e sostenendo la competitività del tessuto economico locale; accrescere la visibilità internazionale di Torino , promuovendola come ecosistema di riferimento sull’innovazione delle competenze e sullo sviluppo del capitale umano;

, promuovendola come ecosistema di riferimento sull’innovazione delle competenze e sullo sviluppo del capitale umano; rendere più attrattive le eccellenze del territorio, favorendo l’arrivo di talenti, partnership internazionali e nuove progettualità.

La collaborazione si configura come una piattaforma stabile di cooperazione radicata a Torino, capace di connettere dimensione internazionale e sviluppo locale, e di generare valore duraturo per la città e il Piemonte.