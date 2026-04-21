Turismo, non solo Torino: a Bardonecchia e Sestriere è boom di presenze nel 2025

Se il turismo in Piemonte ha chiuso il 2025 con numeri positivi (gli arrivi hanno superato quota 6.730.000 e le presenze sono state 18.170.000) le località montane di Bardonecchia e Sestriere non sono da meno.

Bardonecchia è il secondo comune della provincia di Torino, dopo il capoluogo torinese, per presenze ed è al quinto posto in Piemonte dopo Torino, Verbania, Stresa e Baveno; Sestriere si posiziona al terzo posto.

Bardonecchia, una delle patrie storiche dello sci e sede di uno degli Sci Club più antichi d'Italia oltre che dello scialpinismo, ha registrato 431.892 presenze mentre Sestriere, il comune più alto d'Italia, ha chiuso il 2025 con 364.843.

Un ottimo risultato per un territorio che conta poco più di 10.000 abitanti e che per i due comuni sede degli impianti sciistici dell'Alta Val Susa e Chisone ha contato 1.321.593 presenze e 300.627 turisti con una media di pernottamento di 4,4 notti ciascuno.



“Dati lusinghieri per le nostre montagne – sottolinea Maurizio Vitale, Presidente di Turismo Torino e Provincia – trainati dall'offerta sciistica, ampia e moderna ma anche da una crescente attrattività delle Montagne Olimpiche come meta di turismo estivo all'insegna dell'outdoor grazie al prezioso supporto in termini di promozione e accoglienza della nostra ATL”.

Particolarmente importante la performance di Bardonecchia dove si è passati dalle 297.913 presenze del 2024 alle 431.892 del 2024 attestando la Conca come la quinta destinazione turistica del Piemonte dopo Torino e le destinazioni lacustri di Verbania, Stresa, Baveno.



“Essere il secondo Comune della provincia di Torino per flussi turistici, subito dopo il capoluogo, e la quinta destinazione a livello regionale, ci rende molto orgogliosi e testimonia la forza e la resilienza della nostra ‘Bardo’. – dichiara Chiara Rossetti, Sindaco di Bardonecchia - Siamo passati dalle circa 298.000 presenze del 2024 ad oltre 431.000. Un incremento vertiginoso, che premia gli investimenti fatti nelle nostre infrastrutture e nell’accoglienza. Se la nostra storia di ‘patria dello sci’ e sede di prestigiosi Sci Club resta il nostro cuore pulsante, questi dati riflettono il successo della nostra offerta outdoor estiva, unitamente alla variegata e continuativa offerta culturale, e Bardonecchia si sta avvicinando ad essere una meta viva 365 giorni all’anno. Inoltre, con una media di oltre 5 notti per turista, dimostriamo che chi sceglie Bardonecchia non lo fa per un ‘mordi e fuggi’ ma per vivere un’esperienza completa e immersiva nel nostro territorio. Questi dati non sono frutto del caso ma dell’impegno instancabile dei nostri operatori, dei maestri di sci, degli albergatori, dei commercianti e di tutti i cittadini che, con il loro lavoro, rendono Bardonecchia una destinazione eccellente. Il supporto di Turismo Torino e Provincia è stato fondamentale per promuovere le nostre montagne ma il merito principale va a chi, ogni giorno, accoglie i turisti con il sorriso e la professionalità che ci contraddistinguono. Guardiamo al futuro con ottimismo, continueremo a lavorare per rendere il nostro Comune sempre più sostenibile, moderno ed attrattivo, mantenendo fede a quella tradizione sportiva e montana che ci ha resi grandi.”



Per Giorgio Montabone, Presidente del Consorzio Turismo Bardonecchia e del “Super Consorzio” Turin Alps che riunisce tutti i Consorzi della Valle di Susa: “È un risultato estremamente significativo quello che emerge dall'analisi di questi dati. Essere la prima località turistica dopo Torino dà a Bardo la forza e l’entusiasmo necessari per continuare a investire con determinazione nella promozione, nel marketing e nella commercializzazione della nostra località. Numeri in crescita ed è positivo per tutti anche grazie a tante seconde case che sempre più vengono gestite a rotazione e che contribuiscono ad aumentare l’offerta. La forza di Bardonecchia poi è la doppia stagionalità. L’inverno appena concluso è stato certamente uno dei migliori degli ultimi anni." - prosegue Montabone - "Ora lo sguardo è rivolto alla prossima estate: ci apprestiamo a vivere una stagione calda che, confidando nel bel tempo, ci può permettere di ottenere risultati molto alti anche nei mesi estivi, consolidando ulteriormente il posizionamento di Bardonecchia come destinazione top per tutto l'anno. È necessario continuare il lavoro sinergico sul territorio con il Comune, l’associazione albergatori, la pro loco e la neonata associazione commercianti. Numeri altissimi anche da parte di Sestriere, Sauze d’Oulx e tutte le TURIN ALPS. Come territorio Val Susa e Val Chisone stiamo mettendo a punto le strategie per il prossimo futuro in piena sinergia come territorio unitario.”