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Moncalieri | 21 aprile 2026, 15:22

Giornata della Terra: l’impegno dell’ASL To5 per una sanità sempre più sostenibile

Tra le iniziative, il progetto “Sale Operatorie Sostenibili”, avviato presso l’Ospedale Santa Croce di Moncalieri, ha permesso di ridurre del 30% i rifiuti infetti grazie all’incremento della raccolta differenziata e all’introduzione di pratiche organizzative più efficienti

L'équipe della sala parto del presidio ospedaliero di Moncalieri

L'équipe della sala parto del presidio ospedaliero di Moncalieri

In occasione della Giornata della Terra del 22 aprile, l’Asl To5 rinnova il proprio impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, integrando i principi dell’economia circolare e della riduzione dell’impatto ambientale all’interno delle attività sanitarie.

Il settore sanitario rappresenta una delle principali fonti di emissioni a livello globale: se fosse uno Stato, sarebbe il quinto al mondo per emissioni di CO₂. In questo contesto, l’Asl To5 ha avviato negli ultimi anni un percorso strutturato per coniugare qualità delle cure e responsabilità ambientale.

Il progetto “Sale Operatorie Sostenibili”

Tra le iniziative più significative, il progetto “Sale Operatorie Sostenibili”, avviato presso l’Ospedale Santa Croce di Moncalieri, ha permesso di ridurre del 30% i rifiuti infetti grazie all’incremento della raccolta differenziata e all’introduzione di pratiche organizzative più efficienti.

Parallelamente, l’introduzione dei custom pack ha rappresentato un’importante innovazione in ottica di economia circolare: kit chirurgici personalizzati che consentono di ridurre fino all’89% il packaging utilizzato, con benefici ambientali, economici e organizzativi.

Questo approccio è stato esteso anche alla sala parto di Moncalieri, dove, tra il 2022 e il 2025, sono stati eliminati circa 10.500 imballaggi monouso, con una riduzione del 29% delle emissioni di CO₂ legate alla catena di approvvigionamento e un miglioramento significativo dell’efficienza operativa.

Anestesia Green per l'eliminazione del Desflurano

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dal progetto “Anestesia Green”, che ha portato alla progressiva eliminazione del Desflurano, gas anestetico con un potenziale di riscaldamento globale oltre 2.500 volte superiore alla CO₂, favorendo l’adozione di tecniche a minore impatto ambientale.

Queste iniziative si inseriscono in una strategia più ampia che punta a sviluppare un modello di sanità sostenibile basato sulla cosiddetta “triple bottom line”: sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Osella: "Investire nella qualità delle cure"

"Investire nella sostenibilità – dichiara il Direttore Generale dell’Asl To5, Bruno Osellasignifica investire nella qualità delle cure e nel futuro del nostro sistema sanitario. Le azioni avviate in questi anni dimostrano che è possibile ridurre l’impatto ambientale senza compromettere l’efficacia clinica, anzi migliorando l’organizzazione e il lavoro degli operatori. La sfida che abbiamo davanti è continuare su questa strada, coinvolgendo sempre più professionisti e cittadini in un cambiamento culturale necessario e non più rinviabile".

L’ASL TO5 conferma così il proprio ruolo attivo nella transizione verso un sistema sanitario più responsabile e consapevole, capace di tutelare la salute delle persone oggi senza compromettere quella delle generazioni future.

m.d.m.

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