Torna “Cogli l’Estate”: al via i centri estivi 2026

Al via le iscrizioni per “Cogli l’Estate”, il programma di centri estivi promosso dalla Circoscrizione 7, rivolto a bambine e bambini e ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Un’iniziativa consolidata che anche per il 2026 punta a offrire un’estate all’insegna di gioco, socialità e crescita personale.

Il calendario, attivo dal 15 giugno al 7 agosto, propone settimane ricche di attività educative e ricreative, pensate per coinvolgere i più giovani in un ambiente accogliente e sicuro. Laboratori creativi, giochi di gruppo, esperienze all’aria aperta e momenti dedicati allo sviluppo delle competenze personali sono al centro dell’offerta.

Nove realtà coinvolte sul territorio

A rendere possibile il progetto è la rete associativa della Circoscrizione, che anche durante l’anno anima i quartieri con iniziative dedicate ai giovani. Per l’edizione 2026 saranno nove le realtà coinvolte tra associazioni, parrocchie e società sportive: Associazione Cottolengo, Associazione 5 Pari, Associazione Amece, Parrocchia San Gioacchino, EPS Us Acli Torino, Associazione Arsgymnica, Associazione Insieme è più Bello, Associazione Educadora e ITER.

Ogni ente proporrà la propria versione estiva delle attività, contribuendo a costruire un’offerta variegata e diffusa nei diversi quartieri e borghi della circoscrizione.

Tra gioco, sport e creatività

Il progetto “Cogli l’Estate” punta a coniugare divertimento e apprendimento, con percorsi calibrati sulle diverse fasce d’età. Gli educatori accompagneranno i partecipanti in attività che spaziano dal movimento allo sviluppo creativo, fino alla scoperta della natura e alla socializzazione.

Particolare attenzione è riservata all’inclusività, con proposte pensate per coinvolgere tutti i partecipanti e favorire relazioni positive tra pari. Come nelle edizioni precedenti, l’obiettivo è garantire tariffe accessibili, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e favorire la partecipazione più ampia possibile.