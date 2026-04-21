Incidente, nella mattinata di oggi, lungo il raccordo della Torino-Caselle. Secondo cause e dinamiche ancora da chiarire, all'altezza di Borgaro Torinese, in direzione Torino, tre veicoli sono venuti a contatto. Il bilancio parla di due persone ferite, che sono state trasportate dai sanitari all'ospedale Giovanni bosco.
Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale per cercare di limitare i disagi alla circolazione e riportare le condizioni di sicurezza.
In Breve
martedì 21 aprile
lunedì 20 aprile
domenica 19 aprile
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Sanità
Il Punto di Beppe Gandolfo
Viabilità e trasporti | 21 aprile 2026, 10:50
Incidente sul raccordo Torino-Caselle: tre auto coinvolte e due feriti. Traffico in tilt
Le due persone che hanno riportato le conseguenze più gravi sono state portate all'ospedale Giovanni Bosco
Incidente, nella mattinata di oggi, lungo il raccordo della Torino-Caselle. Secondo cause e dinamiche ancora da chiarire, all'altezza di Borgaro Torinese, in direzione Torino, tre veicoli sono venuti a contatto. Il bilancio parla di due persone ferite, che sono state trasportate dai sanitari all'ospedale Giovanni bosco.
Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?