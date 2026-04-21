Incidente sul raccordo Torino-Caselle: tre auto coinvolte e due feriti. Traffico in tilt

Incidente, nella mattinata di oggi, lungo il raccordo della Torino-Caselle. Secondo cause e dinamiche ancora da chiarire, all'altezza di Borgaro Torinese, in direzione Torino, tre veicoli sono venuti a contatto. Il bilancio parla di due persone ferite, che sono state trasportate dai sanitari all'ospedale Giovanni bosco.

Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale per cercare di limitare i disagi alla circolazione e riportare le condizioni di sicurezza.