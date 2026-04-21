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Viabilità e trasporti | 21 aprile 2026, 10:50

Incidente sul raccordo Torino-Caselle: tre auto coinvolte e due feriti. Traffico in tilt

Le due persone che hanno riportato le conseguenze più gravi sono state portate all'ospedale Giovanni Bosco

Incidente in tangenziale

Incidente in tangenziale

Incidente, nella mattinata di oggi, lungo il raccordo della Torino-Caselle. Secondo cause e dinamiche ancora da chiarire, all'altezza di Borgaro Torinese, in direzione Torino, tre veicoli sono venuti a contatto. Il bilancio parla di due persone ferite, che sono state trasportate dai sanitari all'ospedale Giovanni bosco. 
Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale per cercare di limitare i disagi alla circolazione e riportare le condizioni di sicurezza.

Incidente in tangenziale

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redazione

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