Festa della Liberazione, gli appuntamenti previsti al cimitero Monumentale

Si avvicina il 25 Aprile e al cimitero Monumentale per il Giorno della Liberazione sono previsti tre appuntamenti.

Sabato 25 Aprile la cerimonia istituzionale alle ore 10.30 con il corteo che parte dall'ingresso principale e omaggia i luoghi più significativi ( il Cippo Ex Deportati politici e quello Ex Internati, il Campo della Gloria in cui sono sepolti i resti di 1126 partigiani, il Cippo dei Caduti dei Reparti Regolari delle Forze Armate, il Sacrario alle Vittime civili di Guerra e ultima sosta infine, al Campo Israelitico, davanti alla lapide con i nomi dei 424 ebrei torinesi deportati e mai più tornati).

Domenica 26 aprile alle ore 15, presso il Campo della Gloria , AFC (la Società partecipata del Comune che gestisce i cimiteri) e l’Associazione culturale Pentesilea, presentano “Cittadine. Cinque storie con la Costituzione”. Cinque articoli della Costituzione interpretati attraverso il racconto di cinque donne.

A seguire alle ore 16, sempre presso il Campo della Gloria, “Scarpe rotte eppur bisogna andar”, i canti della Resistenza con il Coro La Gerla diretto da Roberto Bertaina.

Sempre il 25 Aprile, riapre al pubblico anche il Sacrario dei Caduti della Prima Guerra Mondiale alla Gran Madre, che era rimasto chiuso per lavori di manutenzione straordinaria.