Firmato alla Sette il protocollo 2025-2028 contro il disagio scolastico

È stato firmato il protocollo d’intesa 2025–2028 per il contrasto al disagio scolastico ed evolutivo tra la Circoscrizione 7, sei istituti scolastici del territorio e l’associazione Parole in Movimento Ets.

L’accordo consolida una collaborazione attiva da anni e garantisce la continuità del progetto di psicologia scolastica “Ascolto in Movimento”, che offre servizi di ascolto, consulenza e supporto psicologico rivolti a studenti, famiglie e personale scolastico.

Sono coinvolti nel protocollo il Primo liceo artistico I.I.S., l’Istituto comprensivo Torino II, l’Istituto comprensivo Gino Strada–Muratori, l’Istituto comprensivo Regio Parco, l’IIS Gobetti Marchesini Casale Arduino e l’Istituto comprensivo Marconi–Antonelli.

“Il protocollo nasce - dichiara Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7 -, dalla consapevolezza della complessità sociale e culturale del territorio e punta a rafforzare una rete stabile tra scuole, istituzioni e associazionismo, capace di intercettare precocemente le situazioni di fragilità e di attivare interventi di prevenzione e sostegno”.

“Tra gli obiettivi principali dell’intesa - dichiarano i coordinatori, Ernesto Ausilio e Silvio Sabatino – figurano la promozione del benessere psicologico degli studenti, il supporto alle famiglie, il sostegno al ruolo educativo degli insegnanti e il miglioramento della qualità della vita scolastica e sociale”.

Il protocollo avrà validità fino al 2028 e coinvolgerà direttamente non solo il mondo della scuola, ma l’intera comunità circoscrizionale, rafforzando un sistema di intervento territoriale orientato all’inclusione, alla prevenzione e alla coesione sociale.