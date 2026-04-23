Sfalcio dell’erba, interventi in Circoscrizione 7: coinvolti giardini e parchi

Prosegue il programma di manutenzione del verde pubblico in Circoscrizione 7, dove nelle ultime settimane sono stati effettuati interventi di sfalcio dell’erba in diverse aree del territorio. Tra i punti interessati figurano i giardini di strada Mongreno, via Cafasso e il parco Crescenzio, spazi frequentati quotidianamente da residenti, famiglie e sportivi. L’obiettivo degli interventi è garantire aree più sicure, pulite e accoglienti, soprattutto con l’arrivo della stagione primaverile.

Agenda Verde

La cura del verde rientra nella programmazione ordinaria della Circoscrizione, che prevede interventi periodici per il mantenimento dei prati e delle aree pubbliche. Un’attività fondamentale per contrastare il degrado e migliorare la fruibilità degli spazi.

Per restare aggiornati sul calendario completo degli interventi, i cittadini possono consultare l’“Agenda del Verde”, disponibile sul sito istituzionale della Circoscrizione 7, dove viene pubblicata la programmazione delle manutenzioni.