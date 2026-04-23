Incidente mortale a Venaria Reale: deceduta una donna di 65 anni

Scontro mortale questa mattina a Venaria Reale: a perdere la vita una donna di 65 anni. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti questa mattina intorno alle 11.30 in via Cavallo, nei pressi della rotonda all'altezza del parco della Mandria, per un incidente stradale.
Impatto contro un muro
La centrale operativa ha inviato il servizio regionale di Elisoccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La donna a bordo dell'auto, coinvolta nel sinistro, è deceduta sul colpo in seguito al violentissimo impatto contro un muro.