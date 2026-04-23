Comicità e solidarietà si incontrano questo weekend per la nuova stagione di eventi a Le Gru

Il weekend del 24 e 25 aprile segna l’avvio di una nuova stagione di eventi a Le Gru, che dopo la completa ristrutturazione degli spazi rilancia la propria offerta puntando su intrattenimento e impegno sociale. Due appuntamenti diversi ma uniti da un’idea comune: trasformare il centro commerciale in un luogo di incontro e condivisione per la comunità.

Venerdì 24 aprile, dalle 18.00 alle 21.30, debutta “Stand Up & Down”, format originale dedicato alla comicità itinerante. Tre comici per serata si alternano in nove mini-show gratuiti distribuiti tra le piazze del mall, regalando momenti di leggerezza tra aperitivi e passeggiate. Ad aprire il ciclo sarà Pippo Ricciardi, affiancato da Yassin Kefi e Wendy LaFortu, con la conduzione di Antonio Piazza. Il format tornerà anche il 22 maggio e il 26 giugno con nuovi protagonisti della scena stand-up.

Nel fine settimana, sabato 24 e domenica 25 aprile dalle 9.00 alle 22.00, spazio invece a “Vinciamo Insieme”, progetto dedicato all’inclusione sociale promosso da UGI e Insuperabili Onlus. Un playground aperto a tutti permetterà di provare e-sport, calcio balilla e subbuteo, anticipando l’installazione permanente che sarà realizzata all’Ospedale Regina Margherita di Torino per i bambini in cura.