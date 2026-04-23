I Concerti Alimentari di Sanremo celebrano la libertà dei sensi

Sanremo rinnova il suo impegno verso una cultura viva, inclusiva e contemporanea con il ritorno dei Concerti Alimentari, il format che unisce l’Associazione Note Libere con la Fata Zucchina (Renata Cantamessa), giunto al suo terzo anno e inserito nel ciclo narrativo de “Le Quattro Stagioni”.

L’appuntamento di venerdì 24 aprile alle ore 18.30, nella prestigiosa cornice di Villa Zirio, ormai “Casa della Musica” di Sanremo, si presenta come un’edizione speciale: un ponte tra inverno e primavera, capace di condensare in un unico evento un racconto più intenso e stratificato.

Un progetto condiviso con il Comune di Sanremo, che continua a sostenere e valorizzare un percorso culturale innovativo, in cui la musica incontra il cibo in una dimensione esperienziale unica, capace di unire linguaggi, territori e nuove forme di espressione.

Nel tempo simbolico del 25 aprile, l’evento si inserisce con discrezione ma profondità nel solco dei valori di pace e libertà, declinandoli come possibilità di creare connessioni, contaminare saperi e generare nuove armonie tra arte, impresa e cultura del gusto.

Cuore dell’esperienza resta il dialogo tra menù musicale e menù di degustazione, costruiti in parallelo per accompagnare lo spettatore in un percorso sinestetico: le esecuzioni dei giovani talenti delle Note Libere – tra cui violini, viola e pianoforti – si intrecciano con una proposta gastronomica ispirata alla Liguria contemporanea, fatta di mini veg-cake e preparazioni a base di hummus e creme funzionali, dal basilico ligure al chinotto, fino alle declinazioni più sperimentali con legumi e superfood. A rendere ancora più distintiva questa edizione è la scelta di approfondire un’unica realtà imprenditoriale, trasformando la tradizionale formula a più voci in un’immersione completa.

Protagonista “solista” sarà, infatti, Albenga in Tavola Gourmet, progetto imprenditoriale diffuso firmato da Mauro Sandri, che porta nel panorama nazionale una visione evoluta della Liguria attraverso due direttrici complementari: da un lato l’alta territorialità, con prodotti che raccontano identità e radici; dall’altro, la nutraceutica funzionale, espressione di ricerca e innovazione, sviluppata anche con il contributo scientifico della nutrizionista Sonia Bolognese, collegata per l’occasione.

I Concerti Alimentari si confermano così come uno dei progetti più originali nel panorama gastro-musicale italiano, capace di trasformare lo spettatore in protagonista e di valorizzare Villa Zirio non solo come spazio, ma come riferimento attivo dell’esperienza.

L’evento mantiene inoltre la sua vocazione solidale, sostenendo Il Sorriso negli Occhi di Richi OdV, a testimonianza di come la cultura possa generare valore anche sul piano sociale.

Villa Zirio – Corso Cavallotti 51, Sanremo - Ore 18.30

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Prenotazione entro la mattina del 24 aprile:

WhatsApp 335 5732071 – mail orchestranotelibere@gmail.com