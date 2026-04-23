Nuovo percorso per il Girocca di Cavour tra degustazioni e storia

Camminando tra i luoghi e l’ambiente della Rocca di Cavour, l’associazione Vivi La Rocca ripropone Girocca, la passeggiata enogastronomica che quest’anno seguirà un percorso diverso toccando nuovi posti, tra cui la Tina d’Pera, raggiungibile con un sentiero panoramico.

“È un nuovo percorso con sette tappe. Il cambio è stato fatto per andare alla scoperta di nuove zone della Rocca: la Tina d’Pera era ad esempio un luogo chiuso da molti anni. Oltre a modificare in parte il giro si riducono un po’ i tempi, perché dalle sei ore degli anni scorsi per quest’edizione dovremmo essere sulle cinque ore”, spiega il presidente di Vivi La Rocca Roberto Bruno. Il percorso sarà lungo circa cinque chilometri su tratti pianeggianti e sentieri montani per un dislivello di 160 metri. Si raccomanda ai partecipanti di munirsi di calzature idonee.

Venerdì 1° maggio, a partire dalle 10, i volontari di Vivi la Rocca accompagneranno i partecipanti sui sentieri della Rocca. Le tappe di informazioni storiche saranno a cura del gruppo Ricerca Storica della Pro Cavour. Ci si dividerà in gruppi tra le 30 e le 50 persone, a seconda dell’affluenza e dell’ordine di prenotazione, con partenze scaglionate ogni 15 minuti. Da piazza Sforzini si farà una prima tappa con l’aperitivo all’Ala del Peso a cura del Gruppo Fanti. “Si proseguirà passando per Villa Peyron: i suoi giardini per l’occasione rimarranno aperti.”

Ci saranno altre 6 tappe in cui aziende, associazioni e ristoranti locali offriranno prodotti gastronomici. Dopo gli affettati misti alla sede del Gruppo Alpini di Cavour in piazza III Alpini, con passaggio alla Fontana ‘Romana’, a Villa Giolitti e la visita al parco di sculture di legno Roccart a cura dell’artista Fabio Moriena, al Muri Crin il Gruppo Ricreativo Amici di Cappella Nuova proporranno formaggio e frittata. A seguire si potrà assaggiare il vitello tonnato del ristorante Vetta di Cavour, con visita panoramica e passaggio alla Panchina Gigante a cura dello Sci Club Pinerolese e l’associazione Amici del Po. Nel piazzale della Rocca la Pro Cavour offrirà il sorbetto prima di proseguire con gli agnolotti al ristorante La Grangia e la visita alla Tina d’Pera. Si concluderà con fragole, gelato, caffè e digestivo all’Abbazia Santa Maria, insieme a visite guidate gratuite al complesso abbaziale a cura dell’associazione Familiarmente e i balli tradizionali e le musiche dal vivo del gruppo folkloristico dei Danzatori di Bram.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro lunedì 28 aprile, con il versamento dell’intera quota: 30 euro per gli adulti, 15 euro per ragazzi dagli 8 ai 13 anni e gratis per bambini fino a 7 anni. Si potranno prendere le prevendite sabato 25 e domenica 26 dalle 9 alle 18 in piazza Sforzini oppure acquistando con bonifico o Satispay previo contatto telefonico. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 371 3422832 o consultare la pagina Facebook Viva La Rocca.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo apportando modifiche al percorso e la somministrazione delle degustazioni sarà garantita in luoghi coperti.