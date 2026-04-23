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Moncalieri | 23 aprile 2026, 09:41

Camion perde una barra di metallo, due auto la colpiscono: momenti di paura sulla tangenziale sud

Il fatto successo nella notte nei pressi dello svincolo di Moncalieri: per fortuna nessuno è rimasto ferito

Tangenziale sud, incidente nei pressi dello svincolo di Moncalieri

Tangenziale sud, incidente nei pressi dello svincolo di Moncalieri

Tragedia sfiorata nella notte appena trascorsa sulla tangenziale sud, nei pressi dello svincolo per Moncalieri. Un camion ha perso una grossa barra di metallo, che è finita al centro della corsia, venendo colpita da due mezzi che sono arrivati subito dopo: grossi i danni riportati dalle auto, ma per miracolo nessuna delle persone a bordo (sulla seconda auto viaggiava una famiglia) è rimasta ferita.

L'incidente poco prima delle 2

Il fatto è successo poco prima delle 2 della notte, in un orario in cui il traffico era quasi inesistente: un episodio del genere, successo magari alle 18, avrebbe rischiato di creare una carambola micidiale, coinvolgendo decine di veicoli.

Sul posto 118 e Polizia stradale

Subito allertati i soccorsi, giunti nel giro di pochi minuti con ambulanze e Polizia stradale, che hanno provveduto a rimuovere la barra di metallo e a mettere in sicurezza l’area, portando poi aiuto ai due mezzi incidentati.

Massimo De Marzi

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