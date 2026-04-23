La squadra e gli sponsor di Basket Torino protagonisti al B2B ideato da Act Legal

Una serata all’insegna della condivisione, delle relazioni e del networking ha visto protagoniste le aziende partner di Basket Torino nella cornice dell’Open Baladin in Piazzale Valdo Fusi, nel cuore della città.

L’evento B2B che si è tenuto nella serata di mercoledì 22 aprile, ideato dallo sponsor Act Legal in collaborazione con il club gialloblù e con il supporto di Open Baladin, ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra le aziende che fanno parte del network di Basket Torino, favorendo la creazione di connessioni e lo sviluppo di nuove sinergie.

La serata è stata condotta dal direttore generale di Basket Torino, Giorgio Bottaro, insieme all’avv. Federica Franchi di Act Legal, anima dell’organizzazione dell’evento, che hanno accompagnato i presenti nel corso dell’incontro, dando spazio a tutti i partner per presentarsi e condividere la propria realtà, contribuendo a rendere ancora più concreto e partecipato il momento di networking.

In un contesto informale, i partner hanno potuto confrontarsi, condividere idee ed esperienze e rafforzare relazioni, confermando il valore di un progetto che va oltre il campo da gioco e che punta a costruire una rete solida tra sport, impresa e territorio.

Alla serata hanno preso parte anche i giocatori e lo staff della prima squadra, testimoniando ancora una volta l’unità del progetto gialloblù: una squadra che coinvolge non solo il roster che scende in campo, ma anche tutte le aziende partner che ne supportano quotidianamente il percorso.

L’iniziativa ha confermato l’impegno di Basket Torino nel promuovere momenti di connessione e crescita condivisa, valorizzando il proprio network che include non solo relazioni consolidate negli anni ma anche sinergie appena nate nel corso della stagione attuale.

La società desidera ringraziare Act Legal per l’ideazione e l’organizzazione dell’evento, Open Baladin per l’ospitalità e tutti i partner che hanno partecipato, contribuendo con la loro presenza a rendere la serata un momento di valore per tutta la comunità gialloblù.