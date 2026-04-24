Collegno si prende cura delle sue 42 aree gioco

La Città di Collegno prosegue il percorso di manutenzione e cura delle 42 aree gioco presenti sul territorio, un patrimonio diffuso che ogni giorno accoglie bambine, bambini e famiglie. In questi giorni sono in corso gli interventi sulla pavimentazione antishock dell’area ludica di piazza della Repubblica, come previsto del programma di riqualificazione delle aree ludiche comunali.

Dopo i lavori al giardino Scottellaro e la realizzazione della nuova area gioco di via Moncenisio, l’Amministrazione interviene ora sull’area del quartiere Santa Maria con l’obiettivo di mantenere in essere le prestazioni della pavimentazione antitrauma in conformità alla normativa vigente e in coerenza con i controlli periodici di sicurezza effettuati dagli uffici tecnici.

“Le aree gioco sono luoghi di comunità, di crescita e di incontro. Prendersene cura significa investire sulla qualità della vita delle famiglie e sulla sicurezza dei più piccoli. Continuiamo a farlo con programmazione, attenzione e ascolto delle esigenze dei cittadini” spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone.

Continua Ida Chiauzzi, Assessora alla Manutenzione della Città e alle Pari Opportunità: “La manutenzione delle aree ludiche non è un intervento spot ma un impegno costante. Garantire pavimentazioni sicure e conformi alle normative significa tutelare ogni bambina e ogni bambino, senza distinzioni, promuovendo spazi inclusivi e accessibili”.

L’appalto totale è di 150mila euro. Gli interventi proseguiranno nei prossimi mesi anche nell’area ludica davanti alla scuola Moglia “mentre si sono conclusi gli interventi anche nelle aree gioco delle scuole di Collegno - concludono Cavallone e Chiauzzi -, garantendo continuità a un piano di manutenzione programmata che mette al centro la sicurezza, l’accessibilità e la qualità degli spazi dedicati al gioco".