Tra vintage, fumetti ed artigianato: a Torino tre nuovi mercatini tematici

A Torino tre nuovi mercati tematici. L'obiettivo della proposta dall'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - per il biennio 2026-2028 - punta ad attrarre visitatori, valorizzando vie e piazze cittadine.

Da via Di Nanni e piazza Madama

Il primo interessa la zona pedonale di via Di Nanni e sarà un mercatino sull’artigianato di creatività, second-hand, vintage e recupero. Si svolgerà l’ultima domenica del mese, ad eccezione del mese di agosto e di dicembre.



Anche il secondo mercato sarà sempre dedicato all'artigianato, abiti usati e riutilizzo, ma si svolgerà in piazzale Rostagno l’ultimo sabato del mese, ad eccezione di agosto.



L’ultimo, invece, non è una new entry: si tratta infatti di quello in piazza Madama Cristina. L’ottima riuscita di questo mercato, dedicato ai fumetti e ai dischi, ma anche l’alta valenza economica e culturale con ricadute positive sulle attività commerciali limitrofe, ha portato la Giunta a confermarlo per 11 edizioni nel corso del 2026, 2027 e 2028, la seconda domenica del mese.

"Nostre piazze cuore pulsante"

"Vogliamo - commenta Chiavarino -che le nostre piazze continuino a essere il cuore pulsante della comunità, coniugando tradizione, artigianato e innovazione. È una strategia che premia la qualità e crea un indotto concreto per i negozi di vicinato e i ristoranti, rendendo la nostra città più viva, accogliente e competitiva".