Ragazzi in Aula, studenti piemontesi in viaggio a Roma

Un viaggio di studio a Roma per approfondire la conoscenza delle istituzioni e dei loro meccanismi. È quello che hanno compiuto, dal 20 al 22 aprile, gli studenti vincitori della 23^ edizione di "Ragazzi in Aula", il progetto di cittadinanza attiva promosso dal Consiglio regionale del Piemonte.

Trentasei allievi degli Istituti Leardi di Casale Monferrato, Baretti di Ovada (Al), Einaudi di Alba (Cn) e Lagrangia di Vercelli, accompagnati dai propri insegnanti e dai consiglieri Laura Pompeo e Fabrizio Ricca, hanno avuto modo di immergersi all’interno del Parlamento e dell’Ambasciata italiana presso la Santa Sede.

Il 20 aprile hanno visitato Palazzo Montecitorio e la Camera dei deputati per approfondirne la storia e prepararsi alla ricorrenza del 2 giugno, anniversario dei primi 80 anni della Repubblica, dell'estensione del diritto di voto alle donne e dell'elezione dei componenti dell'Assemblea Costituente.

Il giorno seguente si sono recati a Palazzo Madama, sede del Senato, dove sono stati accolti dalla vicepresidente Anna Rossomando e dai senatori piemontesi Paola Ambrogio, Giorgio Bergesio, Lucio Malan ed Elisa Pirro.

Il viaggio si è concluso il 22 aprile con l'incontro con l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Francesco Di Nitto.

Accolti nella Sala della Loggia di Palazzo Borromeo, sede dell'Ambasciata, gli studenti hanno avuto l'occasione di approfondire il ruolo dell'ambasciatore, "che è quello di difendere, proporre e discutere i diritti dello Stato italiano nei confronti della Santa Sede", e di porgli domande.

“Occasioni come questa – sottolinea Ricca – sono importanti perché aprono gli orizzonti delle generazioni che guideranno il Paese di domani e permettono ai ragazzi di poter osservare da vicino il ruolo delle istituzioni e della diplomazia e il loro peso sulla vita dei cittadini. Il Consiglio regionale continuerà a incoraggiare questo tipo di iniziative e a fare la propria parte per rendere i giovani più consapevoli e informati”.

"Desidero ringraziare il gruppo di lavoro del Consiglio regionale e i docenti per la competenza, la disponibilità e la passione dimostrate - dichiara Pompeo -. Sono stati tre giorni intensi e preziosi, arricchiti dalla visita alle istituzioni della nostra Repubblica, ma soprattutto dalla qualità delle relazioni e dall’energia dei ragazzi: sguardi curiosi e attenti sono stati i veri protagonisti di questa esperienza. Un percorso di confronto autentico, che lascia un segno e contribuisce a formare il senso critico e la partecipazione attiva delle giovani generazioni".

Durante la permanenza a Roma gli studenti hanno inoltre preso parte a una visita guidata ad alcuni dei luoghi più iconici della Roma imperiale tra il Palatino e il Campidoglio, tra cui il Foro e il Colosseo.

Alla 23^ edizione di “Ragazzi in Aula” hanno partecipato complessivamente 148 studenti, suddivisi in gruppi di quattro. Dei 37 elaborati selezionati 11 sono risultati vincitori: 9 Proposte di legge al Consiglio regionale del Piemonte e 2 atti d’indirizzo (un ordine del giorno e una mozione).