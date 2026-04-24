Crocetta, tentano di truffare un'anziana con la tecnica della "gomma bucata". Arrestato un uomo di 54 anni

Un agente fuori servizio ha intuito il pericolo ed è intervenuto

E' di rapina impropria in concorso l'accusa per cui è stato arrestato dalla Polizia un uomo di 54 anni, di origine marocchina. Tutto è nato dai sospetti che due persone hanno fatto sorgere a un agente della Mobile che, fuori servizio, stava percorrendo corso Duca degli Abruzzi in automobile.

I due si muovevano su un monopattino elettrico e su una bicicletta pieghevole e, seminascosti fra le auto in sosta, osservavano con attenzione i passanti, soprattutto le persone più anziane. L’agente si è quindi fermato poco distante per poterli osservare. Ha così potuto vedere che i due cercavano di mettere in atto il raggiro della “gomma bucata”. La vittima messa nel mirino era una donna di 87 anni che stava per salire sulla propria auto. Non appena chiusa la portiera, l'uomo in bicicletta si è posizionato sul retro del veicolo iniziando a indicare animatamente all’indirizzo delle ruote. Questo per spingere la vittima a scendere dal mezzo per controllare il presunto guasto. Attimi di distrazione che permettono però al complice di aprire la portiera e rubare la borsa lasciata incustodita sul sedile.

Prima che tutto questo potesse accadere, però, il poliziotto è intervenuto sbarrando la strada all’uomo in bicicletta, impedendogli di fuggire. Questo nonostante la resistenza violenta dell'uomo, che ha estratto anche un coltello a serramanico nei confronti dell'agente. E' stato così arrestato per tentata rapina impropria in concorso e portato in carcere.