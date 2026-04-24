Incendio in una ex autodemolizione, serata di lavoro per i vigili del fuoco

Un incendio è divampato nella prima serata di venerdì 24 aprile all’incrocio tra via Pietro Cossa e corso Appio Claudio, nella zona ovest della città. Le fiamme hanno interessato un’area occupata da una ditta di autodemolizione, chiusa da tempo.

Il rogo ha coinvolto diversi veicoli presenti all’interno della struttura dismessa, alimentando rapidamente le fiamme. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, risultando visibile anche a grande distanza e attirando l’attenzione di numerosi residenti.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere l’incendio ed evitare che si propagasse ulteriormente, mettendo in sicurezza l’area e domando i focolai che hanno interessato i mezzi.

Indagini in corso

Le cause del rogo sono al momento ancora in fase di accertamento. Gli accertamenti sull’accaduto sono affidati ai carabinieri che dovranno ricostruire l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. Non risultano, al momento, persone coinvolte.