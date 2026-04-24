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Cronaca | 24 aprile 2026, 07:52

Incidente lungo la A4, all'altezza dello svincolo di Settimo: auto contro un mezzo pesante, una persona ferita in ospedale

Traffico in tilt anche nella zona di Falchera. Sul posto la Polizia Stradale, il 118 e i vigili del fuoco

Incidente lungo la A4 all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese

Incidente lungo la A4 all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese

Un incidente, in questi minuti, ha visto un'automobile e un mezzo pesante arrivare a scontrarsi lungo la A4 in direzione Milano. Lo schianto, per cause e dinamica ancora da accertare, si è verificato all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese. 

Il bilancio parla di una persona ferita e trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Giovanni bosco in codice giallo. Lo scontro ha però generato lunghe code che interessano anche il tratto di Falchera. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Incidente lungo la A4 all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese

Incidente lungo la A4 all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese

redazione

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