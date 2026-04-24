Un incidente, in questi minuti, ha visto un'automobile e un mezzo pesante arrivare a scontrarsi lungo la A4 in direzione Milano. Lo schianto, per cause e dinamica ancora da accertare, si è verificato all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese.
Il bilancio parla di una persona ferita e trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Giovanni bosco in codice giallo. Lo scontro ha però generato lunghe code che interessano anche il tratto di Falchera. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza.
In Breve
venerdì 24 aprile
giovedì 23 aprile
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità
Cultura e spettacoli
Cronaca | 24 aprile 2026, 07:52
Incidente lungo la A4, all'altezza dello svincolo di Settimo: auto contro un mezzo pesante, una persona ferita in ospedale
Traffico in tilt anche nella zona di Falchera. Sul posto la Polizia Stradale, il 118 e i vigili del fuoco
Un incidente, in questi minuti, ha visto un'automobile e un mezzo pesante arrivare a scontrarsi lungo la A4 in direzione Milano. Lo schianto, per cause e dinamica ancora da accertare, si è verificato all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese.
Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?