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Cronaca | 24 aprile 2026, 11:06

Minacciava i passanti con un pugnale in mano: arrestato un uomo di 31 anni a Borgo Vittoria

L'allarme è scattato in via Campiglia: alla vista del taser, però, il malintenzionato si è lasciato disarmare dagli agenti di Polizia

Il pugnale con cui l'uomo arrestato minacciava i passanti

Il pugnale con cui l'uomo arrestato minacciava i passanti

Si aggirava per la strada, in via Campiglia, agitando un pugnale e minacciando le persone che gli passavano vicino. Sono state tante le chiamate al 112 che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e - una volta sul posto - gli agenti di Polizia hanno arrestato un uomo di origini marocchine di 31 anni. L'accusa, nei suoi confronti, è di porto abusivo di un coltello, ma è scattata anche la denuncia per minacce aggravate.

In un primo momento i poliziotti hanno cercato di instaurare un dialogo con l’uomo, ma senza successo: non mollando l'arma, si è reso necessario il ricorso all'uso del taser. In realtà è bastato estrarlo, perché l'uomo scendesse a più miti consigli. E' stato così disarmato del pugnale (di una lunghezza di circa 25 centimetri) e tratto in arresto per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Non si sono registrati feriti tra le persone presenti.

redazione

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