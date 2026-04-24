Pinerolo piange l’altro volto delle discoteche: il parcheggiatore Biagio Vigna

Per tanti era un volto conosciuto perché faceva il parcheggiatore nei locali serali. Molti lo ricordano anche a bordo del suo inconfondibile furgone bianco con le pubblicità appiccicate. Ma per tutta Italia è stato anche il vincitore del primo premio, da un milione di euro, della Lotteria Italia del 6 gennaio 2018, con un biglietto comprato nella tabaccheria Gradin. Un’emozione forte che gli è costata anche un salto in pronto soccorso, per controllare che andasse tutto bene.

Il pinerolese Biagio Vigna, 72 anni, è mancato ieri sera. Un personaggio poliedrico, che era venuto a fare il militare nel Nizza Cavalleria dopo aver tirato un pugno a un caporalmaggiore in Puglia, come ha raccontato in una vecchia intervista a ‘Voce Pinerolese’.

La notizia si è diffusa velocemente e si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti della figlia Francesca. Vigna era il simbolo di un mondo diverso. Un mondo della notte vivace, fatto di locali che hanno attirato generazioni e che oggi sono un ricordo. C’è chi racconta delle sue battute, chi del suo sorriso in quelle nottate infinite, che si spostavano nelle discoteche di tendenza del momento, ma con una costante: Biagio a gestire i parcheggi.

E che la sua vita fossero le discoteche lo testimonia anche la figlia Francesca: “A 10 giorni di vita ero sui divanetti di Sotto le Stelle, che poi è diventata Villa Glicini”. Il ricordo di suo padre è commosso e profondo: “È stato uno spirito libero, che ha vissuto a modo suo. È sempre stato un ribelle e lo è stato fino all’ultimo”.

La data del funerale è ancora da definire, ma non sarà prima di metà della prossima settimana.