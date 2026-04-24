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Cronaca | 24 aprile 2026, 14:41

Tafferugli e violenze tra detenuti stranieri: ancora tensioni al carcere di Torino

"Evitato il peggio solo grazie al tempestivo e professionale intervento della Polizia Penitenziaria", sottolinea l'Osapp

Foto d'archivio del carcere di Torino

Foto d'archivio del carcere di Torino

Nella giornata di ieri, 23 aprile 2026, presso il terzo piano del padiglione C, nelle aule adibite ad attività scolastiche, si è verificato un violento tafferuglio tra detenuti stranieri: da un lato un gruppo di detenuti egiziani, dall’altro un detenuto italo-tunisino che, secondo quanto riferito, disturbava la quiete del reparto.

Durante l’episodio, l’insegnante presente è rimasto fortemente scosso dall’accaduto ed è stato accompagnato presso l’infermeria dell’istituto per gli accertamenti e le cure necessarie. Il personale di Polizia Penitenziaria è intervenuto prontamente, anche mettendo a rischio la propria incolumità, riuscendo a separare i contendenti e a riportare l’ordine in tempi rapidi.

L’intervento si è rivelato particolarmente encomiabile, poiché la situazione avrebbe potuto degenerare in una rissa furibonda con gravi conseguenze, fortunatamente scongiurate grazie alla professionalità degli operatori.

A dichiararlo è il Segretario Generale dell’OSAPP, Leo Beneduci: “La popolazione detenuta è sempre più complessa e il personale è sempre più lasciato solo. Nonostante ciò, continua a svolgere il proprio servizio con attenzione e grande professionalità. Ci auguriamo che l’Amministrazione sappia riconoscere adeguatamente quanto è stato evitato grazie a questo intervento”.

redazione

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