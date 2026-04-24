Organalia festeggia 25 anni: concerto inaugurale della nuova edizione a Superga

Il progetto Organalia taglia nel 2026 il traguardo della XXV edizione. L'iniziativa si è consolidata nel tempo come un appuntamento cardine per la promozione della cultura musicale e la tutela degli strumenti storici del territorio. Sostenuto fin dalle origini dalla Provincia di Torino, il progetto prosegue oggi il suo percorso con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, confermando la continuità istituzionale nel supporto alle eccellenze culturali locali.

Il palinsesto per il venticinquennale si articola in due rassegne principali che coinvolgono diverse aree della provincia e del Piemonte: un primo circuito dal titolo"Da Torino verso il Ciriacese e il Canavese" (2 maggio - 5 luglio) e un secondo denominato "Alla scoperta delle Valli di Lanzo" (4 luglio - 10 ottobre). Ai due percorsi si aggiungono quattro concerti straordinari programmati a Vigliano Biellese nell’ambito del primo circuito e a Moncalieri, Volpiano e Feletto all’interno del secondo.

L’apertura ufficiale della stagione avverrà sabato 2 maggio alle 21 nella basilica di Superga. La serata si aprirà con un momento di alto valore istituzionale: la consegna della targa "Organalia alla carriera" a Guido Donati, organista e compositore. Il riconoscimento sarà consegnato dal consigliere metropolitano e sindaco di San Carlo Canavese, Ugo Papurello, a testimonianza del forte legame tra l'iniziativa e le amministrazioni locali. In occasione di questo primo appuntamento, grazie alla collaborazione con la Fraternità della Speranza Sermig, sarà possibile partecipare a una visita guidata della basilica della durata di 45 minuti (dalle 19,30 alle 20,15, con prenotazione entro il 26 aprile all’indirizzo superga@basilicadisuperga.org).

A seguire, Gianluca Cagnani terrà un concerto d’organo sullo strumento costruito da Gioacchino Concone nel 1789, con un programma intitolato "Bach e l'arte dell'improvvisazione".

Il secondo appuntamento è previsto domenica 3 maggio alle 17 a Castelnuovo Don Bosco, nella chiesa di San Bartolomeo. L'organista Luca Canneto si esibirà allo strumento di Giuseppe Calandra, proponendo un repertorio di musica antica italiana.