La gamma CBT ITALIA per l’estate 2026

L'azienda cuneese CBT ITALIA ci ha mostrato una selezione di modelli che compongono la sua offerta per l’estate 2026. Mezzi costruiti con l'intento di offrire la miglior qualità e la miglior tecnologia ad un prezzo sorprendente.
Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54 5590.00 €
Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Advanced A.50 4770.00 €
Ultegra R8170 12v Di2, Newmen Advanced A.50 3771.00 €
105 R7170 12v Di2, Newmen Advanced A.50 3399.00 €
GRX 827 1x12v Di2 disc, Fulcrum Rapid Red 900 2969.00 €
L’intera collezione è consultabile sul sito ufficiale www.cbtitalia.com
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