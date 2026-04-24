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Economia e lavoro | 24 aprile 2026, 13:00

La gamma CBT ITALIA per l’estate 2026

Dalla velocità dell’asfalto alla versatilità dello sterrato, la collezione CBT ITALIA 2026 si muove tra mondi diversi con un linguaggio comune: quello del carbonio, della precisione e del design

La gamma CBT ITALIA per l’estate 2026

L'azienda cuneese CBT ITALIA ci ha mostrato una selezione di modelli che compongono la sua offerta per l’estate 2026. Mezzi costruiti con l'intento di offrire la miglior qualità e la miglior tecnologia ad un prezzo sorprendente. 

Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54                5590.00 €

Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Advanced A.50                                                           4770.00 €

Ultegra R8170 12v Di2, Newmen Advanced A.50                                                                3771.00 €

105 R7170 12v Di2, Newmen Advanced A.50                                                                      3399.00 €

GRX 827 1x12v Di2 disc, Fulcrum Rapid Red 900                                                               2969.00 €

L’intera collezione è consultabile sul sito ufficiale www.cbtitalia.com

Per informazioni:

Scopri il resto della gamma Mystero su www.cbtitalia.com 
Tel. 0171/402380 — WhatsApp 339 206 8046
Instagram: cbt.italia
Facebook: Cbt Italia 
CBT Italia — Via Genova 15, Cuneo Showroom aperto dal lunedì al venerdì, ore 8:00–16:30

I.P.

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