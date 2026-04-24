Piercarlo Rossi nominato Presidente della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

La Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri annuncia la nomina di Piercarlo Rossi, professore ordinario del Dipartimento di Management dell’Università di Torino, quale nuovo Presidente dell’Ente. L’ex presidente l’ing. Paolo Monferino passa il testimone, rimanendo tuttavia un membro del Consiglio di amministrazione per garantire un passaggio graduale e ordinato nella guida della Fondazione, una delle realtà più storiche e radicate nel panorama della formazione professionale e dei servizi al lavoro in Piemonte e non solo.

“In questi anni abbiamo lavorato per garantire stabilità all’Ente sul piano economico-finanziario, in un contesto spesso attraversato da incertezze” - ha dichiarato Monferino - “Accolgo con estremo piacere l’indicazione di S.E. l’arcivescovo di Torino, cardinale Roberto Repole, che è stata recepita dal Consiglio con la nomina del professor Rossi, perché sono certo che sotto la sua guida Casa di Carità potrà vivere una fase di ulteriore sviluppo”.

Visione e obiettivi

La nomina del professor Piercarlo Rossi giunge in un momento cruciale per la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, impegnata quotidianamente nel fornire strumenti di crescita professionale, orientamento e inclusione sociale attraverso la formazione e il lavoro. Grazie alla sua vasta esperienza nel coordinamento di programmi europei (Horizon Europe, Interreg, PNRR) e nelle politiche di coesione e sviluppo territoriale, Rossi è stato scelto per dare ulteriore impulso alla capacità della Fondazione di intercettare risorse e sviluppare modelli formativi all'avanguardia, in linea con le sfide della transizione ecologica e digitale.

"È per me un onore assumere la presidenza di un Ente che rappresenta un pilastro per la formazione e il supporto alle fasce più fragili della nostra società," ha dichiarato Piercarlo Rossi, presidente di Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri.

"Il mio impegno sarà volto a rafforzare il legame tra formazione, innovazione sociale e territorio, garantendo che la Fondazione Casa di Carità continui a essere un motore di opportunità e riscatto per giovani e adulti. La mia estrazione universitaria penso possa costituire una opportunità più in generale per sviluppare schemi efficaci di collaborazione tra il mondo della formazione professionale e dei servizi al lavoro e l’ambito universitario, in particolare l’eccellenza rappresentata dall’Università di Torino".

A proposito della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri

Nata a Torino nel 1920, oggi la Fondazione è presente a livello nazionale con numerosi centri accreditati presso le Regioni per le attività di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro. In Piemonte ha 11 sedi. Opera nel campo dell’inclusione sociale ponendo in primo piano la persona e il valore del lavoro, per promuovere lo sviluppo e l’innovazione dei territori e delle realtà socioeconomiche locali.