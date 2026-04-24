In occasione del Salone Off 2026, con il patrocinio della Circoscrizione 8, l’associazione Triciclo OdV festeggia trent’anni di attività con un evento che unisce reading teatrale, educazione ambientale e creatività manuale.

Il cartone di recupero che diventa narrazione, il cibo che si fa cultura e trent'anni di impegno per il pianeta: sono questi gli ingredienti di "Storie da Gustare: Il Libro Cartonero tra Ascolto e Fare", l'appuntamento che si terrà sabato 9 maggio alle ore 16:30 presso la Casa del Quartiere Barrito (via Tepice 23/c), all’interno della cornice del Salone Off 2026.

L'evento è l'occasione per celebrare il trentesimo anniversario dalla nascita di Triciclo OdV e il decimo anno del suo progetto di Editoria Cartonera, un’eccellenza del riciclo creativo torinese. Al centro del pomeriggio, la presentazione del nuovo volume dedicato al rapporto tra cibo e ambiente.



Il Programma: un doppio binario tra ascolto e fare

L'iniziativa è strutturata per coinvolgere contemporaneamente adulti e bambini, creando un ponte tra riflessione e gioco:

• Il Reading: un’esperienza immersiva con la lettura dei Liberipensatori Paul Valery arricchita da proiezioni interattive, per scoprire come il riciclo possa trasformarsi in un progetto editoriale di valore sociale.

• Il Laboratorio: mentre gli adulti dialogano, le bambine e i bambini saranno protagonisti di un laboratorio pratico con educatori ambientali, dove impareranno a dare nuova vita ai materiali di recupero.

• Il Dono: per suggellare l'incontro, ogni partecipante riceverà in regalo un libro artigianale, simbolo concreto di sostenibilità.

L'iniziativa è curata da Triciclo OdV in collaborazione con la Casa del Quartiere Barrito e i Liberipensatori Paul Valery.



INFO E DETTAGLI

• Quando: sabato 9 maggio 2026 | Ore 16:30 – 18:00

• Dove: Casa del Quartiere Barrito – Via Tepice, 23/c - Torino

• Accesso: Libero e gratuito fino a esaurimento posti

• Barriere: Locale privo di barriere architettoniche



CONTATTI:

• Web: https://bit.ly/SALOFF

• Email: info@triciclo-odv.org

• Tel: 338 7732961



Da 30 anni attiva a Torino, l'associazione Triciclo promuove nuovi stili di vita ecocompatibili per la tutela dell'ambiente. Il progetto dell'Editoria Cartonera, nato 10 anni fa, si ispira al movimento nato in America Latina che ha fatto nascere imprese editoriali artigianali creando libri con copertine in cartone recuperato e dipinte a mano.