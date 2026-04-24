Terre e Cibo, Cavour pronta al debutto della nuova manifestazione

Ultimi ritocchi a Cavour per l’arrivo degli espositori e visitatori di Terre e Cibo, nuova manifestazione nata dalla tradizione di Cavour Carne. Domani, sabato 25, e domenica 26 aprile in paese si intrecceranno i temi della zootecnia, della filiera agroalimentare e dell’enogastronomia, mettendo in luce le tradizioni del territorio. “Sarà possibile scoprire le proposte del cibo dei Distretti del Piemonte, tutti invitanti a Terre e Cibo. Ci sarà spazio per il cibo tradizionale locale al Palagusto di piazza Solferino e nei ristoranti e agriturismi del paese con menù della carne con moltissimi altri prodotti locali” annuncia Sergio Paschetta, sindaco di Cavour. La manifestazione è organizzata dal Comune con la ProCavour, in collaborazione con Associazione regionale allevatori del Piemonte, Associazione nazionale allevatori bovini Razza Piemontese, associazioni agricole di categoria, Slow Food e Cuochi della Mole.

Sabato è giorno di Gallina bianca e Suino nero

Terre e Cibo parte domani con il mercato dei produttori agricoli e dei Distretti del Cibo in piazza Solferino, la mostra zootecnica regionale e quella della meccanizzazione agricola tra piazza III Alpini e piazza Solferino, gli incontri, i laboratori e le degustazioni proposti nella tensostruttura di di piazza Sforzini. Il tutto sarà preceduto dalla commemorazione ufficiale del 25 Aprile che si svolgerà alle 10, in piazza Sforzini.

Alle 11 è prevista prima partenza di ‘Scopri Cavour!’: passeggiata guidata nel centro storico, con repliche alle 15 e alle 16. Contemporaneamente, nella tensostruttura, inizierà il laboratorio ‘Avanzi? No grazie!’ con show cooking e degustazione. Sempre alla 11, ma poi anche alle 15 e alle 16, in piazza III Alpini, ci saranno le visite guidate ‘A tu per tu con mucche, pecore and friends’.

Sabato sarà anche la prima giornata della Gallina Bianca di Saluzzo accompagnata, in piazza Martiri e IV Novembre, da Cavour in piume.

Dalle 11,30, al Palagusto, la ProCavour e i macellai locali prepareranno il ‘Pranzo con la Piemontese’.

Alle 14,30 ripartiranno i laboratori in tensostruttura con ‘Detective per un giorno’, dedicato ai bambini, seguito da ‘Un single in... Cucina!’ per imparare a ‘sopravvivere’ al frigo quasi vuoto (replica alle 16,30). Dalle 15,45 si parlerà di un’altra tradizione, quella del Suino nero di Cavour, con una degustazione al Palagusto.

Ma a Terre e Cibo non si parla solo di alimentazione: alle 15 ci sarà l’appuntamento con ‘Benessere in cammino sulla Rocca’ e, all’abbazia di Santa Maria, si terrà la presentazione del volume ‘I Santuari d’Italia - Piemonte e Valle d’Aosta’.

La giornata si chiuderà con la grigliata serale al Palagusto preparata da ProCavour e dai macellai locali

Una domenica di fiera e agricoltura

Al mercato, alle mostre e alle attività in tensostruttura, domenica 26 aprile, si aggiungerà la grande fiera di primavera. La giornata inizierà, alle 9,45, con la cerimonia istituzionale di Terre e Cibo in pizza III Alpini e alle 11 partiranno le prime iniziative come la passeggiata ‘Scopri Cavour’ (repliche alle 15 e 16), le visite agli animali in piazza III Alpini e l’incontro con degustazione ‘Carne piemontese: buon senso, buon taglio e buon appetito!’ nella tensostruttura.

Dalle 11,30 tornerà il Pranzo con la Piemontese della ProCavour e dei macellai al Palagusto.

Alle 14, la tensostruttura ospiterà il ‘Caffè agricolo’, dedicato alla sostenibilità degli allevamenti. Alle 15 si concentreranno più iniziative: ‘Benessere in cammino sulla Rocca’, un laboratorio per bambini sotto il porticato del palazzo comunale (fino alle 16,30) e l’apertura dello spazio ‘L’angolo di Terre e Cibo’ in via Giolitti all’angolo con piazza Solferino.

Dalle 16 in tensostruttura partiranno gli incontri di chiusura della prima edizione della manifestazione con il dibattito e aperitivo ‘Il gusto di fare meglio’, seguito da ‘A cena con gli allevatori’, a partire dalle 20 al Palagusto.