Crolla un albero a due passi dal parcheggio del Palavela

Momenti di apprensione questa mattina nella zona del parcheggio del Palavela, dove un albero è improvvisamente caduto nei pressi di via Ventimiglia.

L'incidente lungo la stradina sterrata che porta al marciapiede, utilizzata ogni giorno da decine e decine di persone che lasciano l'auto nell'area di sosta per poi spostarsi a piedi, magari in direzione della fermata della metropolitana Italia '61.

Nessuna persona - per puro caso - è rimasta ferita a causa del crollo ma certo restano da chiarire le cause del cedimento, che potrebbero essere legate alle condizioni della pianta o del terreno.

Sul caso è intervenuta anche la Circoscrizione 8. "Stiamo cercando di trovare le modalità - precisano il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, e il presidente del centro civico, Massimiliano Miano -, per riuscire a realizzare una scalinata in quel punto, in modo da accedere al parcheggio in sicurezza senza scendere su quella stradina in mezzo al fango (quando piove) o alle piante. Certo, è una questione anche di costi. Per questo il progetto è in valutazione".