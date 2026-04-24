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S. Salvario / Lingotto | 24 aprile 2026, 16:03

Crolla un albero a due passi dal parcheggio del Palavela

Paura in via Ventimiglia, da chiarire le cause del cedimento

L'albero caduto vicino al piazzale

L'albero caduto vicino al piazzale

Momenti di apprensione questa mattina nella zona del parcheggio del Palavela, dove un albero è improvvisamente caduto nei pressi di via Ventimiglia.

L'incidente lungo la stradina sterrata che porta al marciapiede, utilizzata ogni giorno da decine e decine di persone che lasciano l'auto nell'area di sosta per poi spostarsi a piedi, magari in direzione della fermata della metropolitana Italia '61.

Nessuna persona - per puro caso - è rimasta ferita a causa del crollo ma certo restano da chiarire le cause del cedimento, che potrebbero essere legate alle condizioni della pianta o del terreno.

Sul caso è intervenuta anche la Circoscrizione 8. "Stiamo cercando di trovare le modalità - precisano il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, e il presidente del centro civico, Massimiliano Miano -, per riuscire a realizzare una scalinata in quel punto, in modo da accedere al parcheggio in sicurezza senza scendere su quella stradina in mezzo al fango (quando piove) o alle piante. Certo, è una questione anche di costi. Per questo il progetto è in valutazione".

L'albero caduto vicino al piazzale

L'albero caduto vicino al piazzale

L'albero caduto vicino al piazzale

L'albero caduto vicino al piazzale

ph.ver.

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