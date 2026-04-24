Il Consiglio comunale dei ragazzi di None esordisce per il 25 Aprile

Uno spazio per fare sport è in cima alle richieste dei candidati e delle candidate al Consiglio comunale dei ragazzi di None. Domani mattina gli eletti faranno il loro esordio in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, ma il Consiglio entrerà in carica ed eleggerà il sindaco solo a settembre, al rientro in classe dalle vacanze estive. Resterà attivo per due anni per avanzare proposte da portare nel Consiglio comunale dei grandi.

Il percorso è iniziato dalla proposta dell’assessora alle Politiche Giovanili Paola Difino. A seguire l’iniziativa è stata la cooperativa sociale Educazione Progetto, che gestisce l’Informagiovani in paese. A febbraio è stata presentata la novità agli alunni delle quinte delle Primarie Don Albera e Rodari e delle prime della Secondaria Gobetti, poi sono stati raccolte le candidature e i programmi. I 38 candidati hanno dovuto motivare la propria candidatura, indicare uno slogan e le parole chiave. Poi è stato allestito un grosso cartellone per vedere le proposte e il 9-10 aprile si sono tenute le elezioni per scegliere i 16 rappresentanti. Rappresentanti che sono stati investiti ufficialmente della carica lo scorso 15 aprile con una cerimonia al Cine Teatro Eden a cui hanno presenziato Difino e la sindaca Loredana Brussino.

Gli eletti sono: Nicholas Di Martino, Francesco Rinaldi, Sophie Lombardo e Francesco Andrei (Don Albera); Alberto Mazzara, Tommaso Bertello, Riccardo Deciero Carossia e Christian Robu (Rodari); Elia Visentin, Chloe Chierchia, Ginevra Manganaro, Noemi Scelfo, Matteo Matei, Andrea Frairia, Francesco Piscitello e Angelo Belluco (Gobetti).