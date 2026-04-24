Ivrea protagonista della stagione mondiale della canoa slalom e del kayak cross [FOTO]

Da maggio a ottobre, lo stadio della Canoa di Ivrea, con le sue acque sfidanti e il percorso tecnico ricavato dalla Dora Baltea, ospiterà un fitto calendario di manifestazioni agonistiche nazionali e internazionali. Ogni evento è l’occasione perfetta per vivere l'emozione della competizione e scoprire le bellezze storiche della città. La stagione prenderà il largo con i circuiti mondiali ed europei, portando a Ivrea i migliori atleti del ranking globale.

Maggio sarà il mese delle gare sotto l’egida della ICF-International Canoe Federation, con una tappa del circuito mondiale che richiamerà atleti provenienti dai 5 Continenti per gare di canoa slalom e kayak cross nelle categorie maschili e femminili. Il programma della manifestazione, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, include prove di qualificazione, finali e sfide nella spettacolare disciplina del kayak cross. I risultati ottenuti dagli atleti nella competizione saranno convertiti in punteggi validi per il loro piazzamento nel ranking mondiale. L’evento offrirà non solo un’importante occasione sportiva, ma anche un momento di incontro e scambio tra culture, valorizzando la città di Ivrea e il suo impianto fluviale. Venerdì 1° maggio sono in programma le gare di Slalom di 4° livello, sabato 2 la Slalom World Ranking Competition e domenica 3 la Kayak Cross World Ranking Competition.

Sabato 6 e domenica 7 giugno Ivrea ospiterà la prima tappa del circuito giovanile europeo dell’ECA Junior Slalom CUP. Da mercoledì 23 a domenica 27 settembre sono invece in programma i Campionati Europei Assoluti di Slalom e Kayak Cross. Gli allenamenti ufficiali inizieranno sabato 19 settembre, offrendo la possibilità di vedere i campioni all'opera prima della gara. Non mancheranno le sfide per i titoli italiani e le competizioni che valorizzano i talenti del territorio. Sabato 22 agosto saranno assegnati i titoli del Campionato Italiano Slalom Seniores e del Campionato Italiano Kayak Cross , che si svolgerà in una suggestiva cornice notturna, coinvolgendo le categorie Seniores, Under 23 e Juniores.