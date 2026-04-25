Sos manutenzioni per le aree cani, cantieri anche in corso Cosenza e via Gaidano

Proseguono gli interventi di manutenzione nelle aree cani della Circoscrizione 2. Da alcuni giorni risulta temporaneamente chiusa anche l’area di corso Cosenza, dove sono in corso lavori per il ripristino delle strutture.

"Bisogna mettere a posto la recinzione"

A fare il punto è il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi: “Bisogna mettere a posto la recinzione esterna e il cancello”, spiega, confermando la necessità di interventi necessari per garantire sicurezza e fruibilità degli spazi. Non si tratta, però, dell’unico cantiere aperto. Anche l’area cani di via Gaidano sarà interessata da lavori analoghi: in questo caso è prevista la sostituzione del cancello, elemento fondamentale per evitare fughe degli animali e garantire un utilizzo corretto dell’area.

Il caso di via Pinchia

Una situazione che si inserisce in un quadro più ampio di criticità già emerse negli ultimi mesi. Il caso più discusso resta quello dell’area cani di via Pinchia, chiusa da un mese tra polemiche dei residenti e problemi strutturali. Qui, oltre ai ritardi nella riapertura, si è aggiunto anche il recente episodio della caduta di un albero durante il maltempo, ulteriore ostacolo alla piena riattivazione dello spazio. Nel frattempo, la Circoscrizione sta lavorando per una gestione più stabile delle aree di via Pinchia, anche attraverso accordi con associazioni del territorio.