Via Servais al buio, mozione in Circoscrizione 4 per potenziare l’illuminazione pubblica

Aumentare l’illuminazione pubblica in via Servais, in particolare nel tratto compreso tra i civici 125 e 145. A sollevare il tema è una mozione presentata e discussa da Marco Tandurella, consigliere della Circoscrizione 4 per Fdi, che ha chiesto un intervento per il potenziamento dell’impianto luminoso nella zona adiacente a via Pietro Cossa.

Secondo quanto segnalato, il tratto interessato risulterebbe particolarmente critico nelle ore serali e nei mesi invernali, con alcuni esercizi commerciali che si troverebbero in condizioni di scarsa visibilità, quasi al buio. Una situazione che, oltre al disagio per i residenti e i commercianti, solleverebbe anche questioni legate alla sicurezza.

“La richiesta nasce perché 4-5 negozi risultano praticamente al buio, soprattutto nel periodo dove il sole tramonta prima - spiega Tandurella - Chiediamo un sopralluogo tecnico per verificare la situazione e valutare un potenziamento dell’illuminazione pubblica”.

L’obiettivo è avviare una verifica da parte degli uffici competenti, con l’obiettivo di individuare eventuali interventi migliorativi sull’impianto esistente e garantire una maggiore copertura luminosa lungo il tratto stradale.