Auto si ribalta nella notte a Torino, coinvolto anche un bus Gtt

Incidente stradale nella serata di venerdì 24 aprile a Torino. Intorno alle 22, all’incrocio tra via Stampini e via Orbetello, nel quartiere Madonna di Campagna, un’auto si è ribaltata finendo al centro della carreggiata.

Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un autobus del trasporto pubblico Gtt. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno gestito le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti.