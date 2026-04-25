Ritrovato dalla polizia l'anziano 80enne scomparso dal quartiere Filadelfia

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di un uomo ultraottantenne scomparso nei giorni scorsi a Torino, dal quartiere Filadelfia. L’anziano è stato rintracciato dalla Polizia di Stato dopo ore di ricerche e riaffidato ai familiari.

L’allarme era scattato quando l’uomo, dopo aver accompagnato la moglie in un’attività commerciale di corso Sebastopoli, aveva deciso di attenderla all’esterno. Al ritorno della donna, però, dell’anziano non c’era più traccia.

L’allarme e le ricerche

Preoccupati anche per le condizioni di salute dell’uomo, i familiari hanno contattato il numero di emergenza e si sono rivolti al Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Paolo” per formalizzare la denuncia di scomparsa.

Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche, raccogliendo tutte le informazioni utili e attivando le procedure previste per questi casi.

Il ritrovamento

Le operazioni sono proseguite senza sosta per tutta la notte, fino al ritrovamento dell’uomo, individuato in stato confusionale ma fortunatamente in buone condizioni di salute.

Dopo gli accertamenti del caso, l’anziano è stato riaffidato ai familiari, ponendo fine a ore di apprensione.