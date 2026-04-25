Testata al capotreno sull’Intercity, arrestato un 31enne torinese

Violenza a bordo di un treno diretto al Sud: un capotreno è stato aggredito con una testata durante il viaggio dell’Intercity 510 Torino-Salerno. L’episodio è avvenuto nella giornata di venerdì 24 aprile, poco prima della fermata di Sestri Levante.

A finire in manette è stato un 31enne originario di Torino, poi trasferito nel carcere di Marassi a Genova.

La richiesta del biglietto e l’aggressione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione è degenerata quando il capotreno ha chiesto al passeggero di esibire il titolo di viaggio. L’uomo, sprovvisto di biglietto, avrebbe reagito con insulti e urla.

Il ferroviere si è inizialmente allontanato per evitare ulteriori tensioni, ma il 31enne lo ha seguito in un altro vagone, colpendolo improvvisamente al volto con una testata.

I soccorsi e l’intervento dei carabinieri

Il treno è stato fermato alla stazione di Sestri Levante, dove sono intervenuti i carabinieri. Con il supporto di alcuni passeggeri, i militari sono riusciti a individuare e bloccare l’aggressore.

Il capotreno, ferito al capo, è stato soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna per un trauma cranico.

Arresto e indagini

Il 31enne torinese è stato arrestato e condotto nel carcere di Marassi. Restano in corso gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto, anche se all’origine della violenza ci sarebbe proprio la richiesta del biglietto non esibito.