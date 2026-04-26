Ferito alla gola con un coccio di bottiglia, 29enne in ospedale dopo un’aggressione

Grave episodio nelle prime ore del mattino in Barriera di Milano. Intorno alle 5.40, i sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti in largo Giulio Cesare 105, nella zona del giardino delle Tre Lanterne, per soccorrere un uomo di 29 anni ferito alla gola, vittima - secondo le prime ricostruzioni - di un’aggressione con un coccio di bottiglia.

I soccorsi

All’arrivo dell’ambulanza, il giovane presentava una ferita importante. I sanitari hanno immediatamente tamponato l’emorragia, stabilizzandolo sul posto prima del trasferimento in ospedale.

Il 29enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco. Le sue condizioni sono serie.

Indagini in corso

Sono in corso accertamenti da parte della polizia per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione e individuare eventuali responsabili. Al momento non sono noti i motivi che avrebbero portato al ferimento del giovane.