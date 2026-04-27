A Bruino una nuova aula studio per i giovani

La sinergia tra la Città metropolitana di Torino e le amministrazioni locali ha segnato un nuovo importante traguardo a Bruino. Nella giornata di venerdì 24 aprile è stata inaugurata la nuova aula studio, realizzata grazie al contributo stanziato nell’ambito del progetto “Aule studio: spazio giovani e cultura”, promosso dalla Città metropolitana di Torino, con l’obiettivo di offrire a studenti e studentesse un ambiente moderno, funzionale e accessibile.

L’apertura rappresenta un risultato concreto dell’impegno dell’Ente nelle politiche giovanili, volto a rispondere alla crescente domanda di spazi pubblici dedicati allo studio e alla socialità.

Alla cerimonia è intervenuto il vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Jacopo Suppo, insieme al sindaco di Bruino Andrea Appiano e a numerosi amministratori del territorio e rappresentanti delle associazioni locali.

“Questi spazi sono strumenti concreti per contrastare isolamento e dispersione scolastica”, ha dichiarato Suppo.

Sono stati complessivamente dieci i Comuni vincitori del bando, ciascuno beneficiario di un contributo dedicato: oltre a Bruino, Cafasse, Foglizzo, Gassino Torinese, Caselle, Bosconero, Vestignè, Frossasco, Mercenasco e Corio.

Le aule studio – come evidenziato nel corso dell’iniziativa – non sono semplici spazi attrezzati con tavoli e connessione Wi-Fi, ma veri e propri presìdi sociali, fondamentali per contrastare la dispersione scolastica e l’isolamento giovanile.