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Attualità | 27 aprile 2026, 10:44

A Bruino una nuova aula studio per i giovani

Alla cerimonia intervenuto anche il vicesindaco della Città metropolitana Jacopo Suppo

Alla cerimonia intervenuto il vicesindaco della Città metropolitana Jacopo Suppo

Alla cerimonia intervenuto il vicesindaco della Città metropolitana Jacopo Suppo

La sinergia tra la Città metropolitana di Torino e le amministrazioni locali ha segnato un nuovo importante traguardo a Bruino. Nella giornata di venerdì 24 aprile è stata inaugurata la nuova aula studio, realizzata grazie al contributo stanziato nell’ambito del progetto “Aule studio: spazio giovani e cultura”, promosso dalla Città metropolitana di Torino, con l’obiettivo di offrire a studenti e studentesse un ambiente moderno, funzionale e accessibile.

L’apertura rappresenta un risultato concreto dell’impegno dell’Ente nelle politiche giovanili, volto a rispondere alla crescente domanda di spazi pubblici dedicati allo studio e alla socialità.

Alla cerimonia è intervenuto il vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Jacopo Suppo, insieme al sindaco di Bruino Andrea Appiano e a numerosi amministratori del territorio e rappresentanti delle associazioni locali.

“Questi spazi sono strumenti concreti per contrastare isolamento e dispersione scolastica”, ha dichiarato Suppo.

Sono stati complessivamente dieci i Comuni vincitori del bando, ciascuno beneficiario di un contributo dedicato: oltre a Bruino, Cafasse, Foglizzo, Gassino Torinese, Caselle, Bosconero, Vestignè, Frossasco, Mercenasco e Corio.

Le aule studio – come evidenziato nel corso dell’iniziativa – non sono semplici spazi attrezzati con tavoli e connessione Wi-Fi, ma veri e propri presìdi sociali, fondamentali per contrastare la dispersione scolastica e l’isolamento giovanile.

comunicato stampa

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