Ancora blackout a macchia di leopardo a Mirafiori: "Attesa per il piano di potenziamento"

I blackout tornano a colpire la Circoscrizione 2, con disservizi registrati anche nella notte di mercoledì 22 aprile: tre ore senza corrente tra via Rismondo, via Artom e via Pisacane. Interruzioni irregolari, “a macchia di leopardo”, che hanno riacceso le proteste dei residenti e spinto i consiglieri di "Noi progettiamo per la 2", Davide Schirru, Piero Ventre e Marco Rizzonato, a chiedere chiarimenti formali tramite un’interpellanza al centro civico.

Le criticità restano, nonostante i miglioramenti

Un problema “migliorato rispetto al passato ma ancora presente”, ha sottolineato Schirru, spiegando come le segnalazioni dei cittadini della zona sud della città continuino a essere numerose. Una linea confermata anche dal coordinatore alla Viabilità, Alessandro Nucera, che di suo ha evidenziato nuovi disservizi proprio negli ultimi giorni.

Il nodo principale resta quello dei carichi elettrici: con l’arrivo della stagione estiva, i consumi cominciano ad aumentare e la rete entra sotto stress, amplificando il rischio di blackout sia per i residenti sia per le attività commerciali. Certo l'estate, ad oggi, sembra ancora ben lontana. "Strade al buio, problemi per chi utilizza dispositivi medici e difficoltà per i commercianti che vendono alimenti. Sono questi i disagi principali" ha aggiunto Schirru.

Le cause: rete sotto pressione e componenti vulnerabili

Dalla risposta emerge un quadro già noto: i guasti sono spesso legati ai giunti della rete elettrica, punti di collegamento tra i cavi che soffrono particolarmente le alte temperature. Secondo Ireti, fino all’80% dei disservizi estivi nasce proprio da queste componenti.

Durante i picchi di caldo, la rete può registrare decine di guasti in pochi giorni, come già avvenuto nel 2025, definito uno degli anni più critici.

Il piano: manutenzione, nuove cabine e investimenti

Ireti, nel corso di una commissione avvenuta a novembre 2025, ha ribadito l’attivazione di un piano strutturale di potenziamento della rete. Tra le principali azioni: la sostituzione dei cavi più datati con nuovi conduttori più resistenti al calore, il rinnovo delle cabine obsolete e installazione di nuovi impianti, una task force estiva con interventi rapidi e personale potenziato e lo sviluppo di nuove cabine primarie, anche nella zona sud della città

Nella Circoscrizione 2 sono previste nuove installazioni, mentre a livello cittadino è in corso un piano triennale (2026-2028) da oltre 300 milioni di euro per aumentare la capacità e ridurre i disservizi.