Trofarello si prepara a celebrare il Primo Maggio con una mattinata dedicata al lavoro, alla memoria e alla partecipazione civica. Il programma proposto coinvolge cittadini, associazioni e realtà del territorio, con momenti di riflessione e condivisione.

Il corteo lungo via Roma

Le iniziative inizieranno alle ore 10 in piazza I Maggio, davanti al Municipio, da cui partirà il corteo lungo via Roma. Il percorso richiama il valore del lavoro come elemento centrale della vita sociale e della dignità delle persone. L’arrivo è previsto alle ore 10.30 presso il Monumento ai Caduti sul Lavoro, all’incrocio tra via A. Diaz e via Garibaldi.

Sono previsti interventi istituzionali e contributi dei rappresentanti dei lavoratori, accompagnati dalla Banda Musicale “Santa Cecilia”. Al termine sarà offerto un rinfresco a cura del Centro Incontro “Giuseppe Di Vittorio”.

La cittadinanza e le associazioni del territorio sono invitate a partecipare.