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Attualità | 27 aprile 2026, 12:33

Trofarello si prepara a celebrare il Primo Maggio

Venerdì si comincia alle ore 10, davanti al Municipio, da cui partirà il corteo lungo via Roma

La locandina con il programma della giornata

La locandina con il programma della giornata

Trofarello si prepara a celebrare il Primo Maggio con una mattinata dedicata al lavoro, alla memoria e alla partecipazione civica. Il programma proposto coinvolge cittadini, associazioni e realtà del territorio, con momenti di riflessione e condivisione.

Il corteo lungo via Roma

Le iniziative inizieranno alle ore 10 in piazza I Maggio, davanti al Municipio, da cui partirà il corteo lungo via Roma. Il percorso richiama il valore del lavoro come elemento centrale della vita sociale e della dignità delle persone. L’arrivo è previsto alle ore 10.30 presso il Monumento ai Caduti sul Lavoro, all’incrocio tra via A. Diaz e via Garibaldi. 

Sono previsti interventi istituzionali e contributi dei rappresentanti dei lavoratori, accompagnati dalla Banda Musicale “Santa Cecilia”. Al termine sarà offerto un rinfresco a cura del Centro Incontro “Giuseppe Di Vittorio”.

La cittadinanza e le associazioni del territorio sono invitate a partecipare.

m.d.m.

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