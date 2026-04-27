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Cronaca | 27 aprile 2026, 11:31

Nuovo furto alla Pastorale Migranti, Durando aggredito mentre cerca di bloccare i ladri

Ennesimo episodio in via Cottolengo: portati via PC e cellulari

Ladri in azione: nuovo furto alla Pastorale Migranti

Ladri in azione: nuovo furto alla Pastorale Migranti

Nuovo furto ai danni della solidarietà. Nella notte del 25 Aprile e nel giorno successivo si è registrato l'ennesimo atto di vandalismo alla Pastorale Migranti: questa volta ad essere colpita anche l'associazione Camminare Insieme. È il quarto episodio nel giro di poche settimane.

Furto e aggressione 

Ignoti si sono introdotti negli uffici di  via Cottolengo, devastando arredi e porte, oltre a mettere a soqquadro i locali. I malviventi hanno portato via attrezzature di lavoro come computer, telefoni e altri materiali.

Ma oltre al furto, si è registrata anche un'aggressione. Il referente Sergio Durando è rimasto lievemente contuso nel tentativo di arrestare uno dei possibili ladri. 

Il commento

"Nonostante il dispiacere, la rabbia per questo atto di vandalismo, questo non fermerà il nostro impegno", fanno sapere il Presidente della Camminare Insieme Sergio Chiamparino ed il referente della Pastorale Migranti Sergio Durando.

A condannare il gesto il sindaco Stefano Lo Russo, che parla di “atto è gravissimo: ci auguriamo che i responsabili vengano al più presto individuati e perseguiti".

"A nome della Città - prosegue il primo cittadino - desidero esprimere solidarietà e vicinanza a Sergio Durando, consapevole che questo atto criminale non fermerà l’instancabile attività di solidarietà che il suo distretto porta avanti. Fatti come questi ci indignano ancora di più sapendo che vengono commessi ai danni di un luogo che offre aiuto e accoglienza ogni giorno a tantissime persone”.

Cinzia Gatti

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