Alberto Battaglino confermato alla guida di Uila Piemonte

Si è svolto oggi l’VIII Congresso della UILA Piemonte, un importante momento di democrazia, che ha riunito a Montaldo torinese 45 delegate e delegati provenienti da tutta la regione, per affrontare sfide e opportunità del settore agroalimentare, in un contesto di profonde trasformazioni tecnologiche, ambientali e demografiche. Al termine del Congresso, Alberto Battaglino è stato confermato alla guida della categoria.



Hanno preso parte ai lavori la segretaria generale nazionale della UILA, Enrica Mammucari e il segretario generale della UIL Piemonte Gianni Cortese.

Hanno portato i saluti, in video collegamento, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’Assessore alla Montagna della Regione Piemonte, Marco Gallo.



Nella segreteria sono stati eletti: Luca Bottaro, Tiziano Crocco, Giuseppe Meineri, Manuela Vendola.



"Nel settore agroalimentare stiamo assistendo a una preoccupante recrudescenza della povertà, della precarietà e degli infortuni mortali, vere e proprie piaghe che continuano a flagellare il Paese e la nostra regione”. Così, il segretario generale della UILA Piemonte Alberto Battaglino nella relazione introduttiva: “Chiediamo di mettere in campo una lotta senza quartiere allo sfruttamento, al caporalato e al lavoro nero, - ha proseguito - che colpiscono duramente il lavoro agricolo. Serve un’Europa che torni a parlare con una sola voce, che rimetta al centro il valore solidarietà, il rispetto della persona e la tutela dei diritti”.

